Trapperul MGK a fost prins de poliție după ce a izbucnit un scandal într-o sală de fitness din Drumul Taberei. Șapte tineri, între 16 și 25 de ani, au scos cuțite și un pistol airsoft pentru a se speria unii pe alții. Toți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar autoritățile continuă ancheta pentru a afla exact cum a început conflictul violent.

Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală de fitness din Capitală

Trapperul MGK, în vârstă de 24 de ani, a fost reținut joi, pe data de 29 ianuarie, după un scandal izbucnit într-o sală de fitness din Drumul Taberei, Sector 6. Șapte tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani, au intrat într-un conflict verbal care a degenerat rapid.

Potrivit polițiștilor, pentru a se intimida, mai mulți bărbați au scos cuțite, o macetă și un pistol airsoft. Autoritățile au descoperit la fața locului și spray-uri lacrimogene. Toate aceste obiecte de la fața locului au fost confiscate.

Toți cei șapte tineri au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, fiind cercetați pentru port ilegal de arme și tulburarea ordinii publice. Ancheta continuă pentru identificarea unui alt bărbat implicat în incident.

Poliția a intervenit după ce a fost alertată prin apel la numărul unic de urgență 112, iar verificările au inclus controlul corporal și al bagajelor celor prezenți.

Conform anchetatorilor, scandalul s-a produs într-o sală de fitness din Drumul Taberei, Sector 6. La verificările făcute de poliție au fost găsite mai multe spray-uri iritant-lacrimogene, două bricege și o sabie, cu lungimi între 23 și 47 de centimetri.

Mai mult decât atât, într-o toaletă între etaje a fost descoperită o borsetă cu un briceag de 15 centimetri și o geantă care conținea un pistol airsoft și o macetă de 60 de centimetri. Printre cei implicați se află și trapperul MGK.

Cine este Andrei Mihalache, alias MGK

MGK666, pe numele său real Andrei Mihalache, are 24 de ani și este unul dintre cei mai controversați trapperi din România. Crescut în cartierul Militari din București, el a devenit cunoscut începând cu 2020, când piesele sale au strâns rapid milioane de vizualizări pe YouTube și Spotify.

Numele său de scenă face trimitere la rapperul american Machine Gun Kelly și la cifra 6, reprezentativă pentru cartierul său.

Muzica lui MGK se încadrează în gangsta trap, un hip-hop agresiv, popular printre tineri. Versurile lui abordează direct droguri, violență stradală, arme și conflicte cu poliția, fără metafore sau filtre. Albumele sale, precum „Industria M6” (2021) și „A fost” (2023), pun accent pe violență, trafic de droguri și viață interlopă.

Dincolo de muzică, tânărul a avut și probleme cu legea. În anul 2021 a fost închis pentru o bătaie, iar în 2024 DIICOT l-a ridicat într-un dosar de trafic de arme, împreună cu alte persoane din galeria FCSB.

Aceste evenimente i-au consolidat statutul în rândul adolescenților, care îl văd ca simbol al rebeliunii și al autenticității urbane, deși muzica lui promovează comportamente periculoase și ilegale.

