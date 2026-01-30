Alina Pușcaș, la un pas de accident: „Cred că azi am avut un îngeraș păzitor pe undeva”

În drum spre București, Alina Pușcaș a fost la un pas de tragedie după ce o piesă esențială a mașinii s-a rupt. Vedeta TV a povestit clipele de groază prin care a trecut, fiind recunoscătoare că a scăpat cu viață.

Alina Pușcaș, la un pas de accident

Alina Pușcaș, una dintre cele mai apreciate vedete din România, a trecut printr-o experiență terifiantă care i-a pus viața în pericol. În timp ce se întorcea spre București, după un drum lung, o componentă esențială a mașinii sale s-a rupt brusc, chiar la intrarea în Capitală. Incidentul a avut loc chiar înainte ca Alina să își ia copiii de la cursurile de pian.

„Cred că azi am avut un îngeraș păzitor pe undeva”, a mărturisit prezentatoarea tv.

Defecțiunea, care a survenit la roata din față, partea dreaptă, ar fi putut avea consecințe tragice.

„Am făcut niște drumuri de Târgoviște, am mers și cu viteză, bineînțeles, în afara localităților, și exact în momentul în care am intrat în București să iau copiii de la pian am pățit următoarea chestie. Am pățit asta! S-a rupt cu totul. Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta. Probabil că nu aș mai fi fost astăzi aici. Groaznic. Îmi tremură mâna efectiv”, a povestit vedeta, vizibil încă afectată de cele întâmplate.

Această experiență neașteptată a fost un semnal de alarmă, mai ales că Alina a recunoscut că nu a avut niciun semn care să prevestească o astfel de defecțiune. Vedeta a subliniat că doar norocul și o sincronizare bună au făcut ca situația să nu se transforme într-o tragedie.

Vedeta, despre echilibrul între familie și carieră

Într-un moment în care cariera și familia o țin într-un ritm alert, Alina Pușcaș recunoaște că găsirea unui echilibru între cele două este tot mai dificilă.

„Nu mai am timp pentru mine. (…) Acum e tot mai greu. În paralel cu toate treburile pe care le am, administrative și așa, m-am ocupat un pic mai mult și de partea de șantier, care în sfârșit nu mai e șantier. Suntem aproape gata și noi cu casa la care muncim de vreo 3 ani, mulțumită sectorului 1, care ne-a ținut cu o reautorizare pentru 2 ferestre, 8 luni”, a afirmat Alina Pușcaș.

