Compozitorul Guy Moon, cunoscut pentru muzica unor seriale animate populare și mai ales pentru „The Fairly OddParents” de la Nickelodeon, a murit. Avea 63 de ani.

Familia a confirmat tragedia

Guy Moon și-a pierdut viața într-un accident rutier, a anunțat familia sa într-o postare pe Facebook, sâmbătă. Savannah Moon, fiica acestuia, a declarat într-un interviu telefonic că tatăl ei se afla pe scuterul său Vespa în momentul tragediei. Biroul medicului legist din Los Angeles a confirmat în baza sa de date că Moon a murit din cauza unor răni traumatice.

Cei trei copii ai săi — fiicele Chelsea și Savannah și fiul Dusty — l-au descris într-o serie de interviuri telefonice drept un „jukebox ambulant”, un om cu o atitudine deschisă, jucăușă și pașnică atât în viața personală, cât și în cea profesională. Familia a spus că a fost un soț, tată și bunic devotat,

„Mereu era muzică în jurul lui, dar nu era niciodată despre faptul că era atât de bun, deși era incredibil de talentat”, a spus Dusty. „Muzica nu era despre el. Era despre iubire și conexiune.” „Era foarte bun în a pune în valoare alți oameni și ceea ce era important, fie prin muzică, fie prin ceea ce le spunea oamenilor”, a adăugat Savannah.

Cariera impresionantă a lui Guy Moon în animație și film

Guy Moon a compus muzica pentru aventurile magice din „The Fairly OddParents”, serialul animat care urmărește peripețiile lui Timmy Turner, un băiat de 10 ani cu doi nași zâne care îi îndeplinesc dorințele. Moon a fost compozitorul serialului timp de peste un deceniu, între 2001 și 2017, realizând muzica pentru mai mult de 150 de episoade, potrivit IMDb. A primit patru nominalizări la Emmy pentru munca sa la „Fairly OddParents”.

Originar din Wisconsin, Moon a lucrat și la alte seriale create de Butch Hartman, precum „Danny Phantom” și „T.U.F.F. Puppy”. Hartman și-a exprimat durerea într-o postare pe Instagram, sâmbătă.

„Nu am cuvinte, pentru că nu există unele suficient de potrivite”, a spus Hartman.

Moon, absolvent al Școlii de Muzică a Universității din Arizona, și-a început cariera în anii ’80, contribuind la proiecte precum „The Land Before Time”, seria animată „The Addams Family”, „Leave It to Beaver” și „Johnny Bravo”. În anii ’90 și începutul anilor 2000, a completat munca la seriale cu proiecte de film precum „The Brady Bunch Movie”, „Minority Report”, „Fight Club”, „Evan Almighty” și „Leap Year”.

Printre proiectele sale pentru Nickelodeon se numără și „ChalkZone”, mai multe episoade speciale crossover între „Fairly OddParents” și „Jimmy Neutron”, „Back at the Barnyard” și „Big Time Rush”. În ultimii ani, Moon s-a orientat spre proiecte live-action și independente, precum drama TV „The Green Veil”, cu John Leguizamo, și filmul „Forty-Seven Days with Jesus” din 2024. Ultimul său credit, în 2025, a fost pentru serialul „The Artist”, produs de platforma The Network.

Câștigător al premiilor Annie și BMI Film & TV Awards, Moon integra pasiunea pentru muzică în viața de familie, de la felul în care își exprima observațiile zilnice într-un mod cântat, până la momentele în care cânta la pian pentru a-și distra prietenii și familia. În ciuda premiilor, Moon ar fi fost cel mai mândru de colaborările cu copiii săi, care îi împărtășeau pasiunea pentru muzică, a spus Chelsea.

„Noi suntem moștenirea lui. Era atât de mândru de noi și de faptul că lucra cu noi”, a spus ea, adăugând că „probabil ar fi spus că asta a fost cea mai mare realizare a vieții lui — să ne aibă pe noi.” Copiii lui Moon au subliniat credința profundă a tatălui lor, pe care o echilibra cu cariera de compozitor. Familia a spus că Moon îmbina adesea credința cu dragostea pentru muzică, organizând evenimente muzicale în biserică pentru a-i introduce pe credincioși în noi forme de muzică creștină și conducând ministerul de tineret al bisericii alături de soția sa, când copiii lor erau mici.

„Întruchipa inima lui Iisus în felul în care îi primea pe toți. Îl iubea pe Dumnezeu într-un mod atât de simplu, încât nimeni nu se simțea vreodată exclus în prezența lui”, a spus Chelsea. „Nu era exclusivist și nu era elitist”, a spus Savannah. „Era atât de generos cu timpul lui și cu acceptarea oamenilor.”

Problemele de sănătate care i-au afectat munca în ultimii ani

Moon a suferit de tinitus după o accidentare la timpan în ultimii ani, ceea ce i-a afectat capacitatea de a lucra. Totuși, a rămas aventuros și îi plăcea să se plimbe prin San Pedro pe scuterul său Vespa, a spus Chelsea.

Pe lângă copiii săi, Moon este supraviețuit de soția sa, Jennifer Moon, de părinții săi, de două surori mai mari și de șapte nepoți, cu un al optulea pe drum.

