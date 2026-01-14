  MENIU  
Home > Vedete > Compozitorul Guy Moon a murit la 63 de ani

Compozitorul Guy Moon a murit la 63 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 14.01.2026, 17:08

Compozitorul Guy Moon, cunoscut pentru muzica unor seriale animate populare și mai ales pentru „The Fairly OddParents” de la Nickelodeon, a murit. Avea 63 de ani.

Familia a confirmat tragedia

Guy Moon și-a pierdut viața într-un accident rutier, a anunțat familia sa într-o postare pe Facebook, sâmbătă. Savannah Moon, fiica acestuia, a declarat într-un interviu telefonic că tatăl ei se afla pe scuterul său Vespa în momentul tragediei. Biroul medicului legist din Los Angeles a confirmat în baza sa de date că Moon a murit din cauza unor răni traumatice.

Cei trei copii ai săi — fiicele Chelsea și Savannah și fiul Dusty — l-au descris într-o serie de interviuri telefonice drept un „jukebox ambulant”, un om cu o atitudine deschisă, jucăușă și pașnică atât în viața personală, cât și în cea profesională. Familia a spus că a fost un soț, tată și bunic devotat,

„Mereu era muzică în jurul lui, dar nu era niciodată despre faptul că era atât de bun, deși era incredibil de talentat”, a spus Dusty. „Muzica nu era despre el. Era despre iubire și conexiune.” „Era foarte bun în a pune în valoare alți oameni și ceea ce era important, fie prin muzică, fie prin ceea ce le spunea oamenilor”, a adăugat Savannah.

Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Recomandarea zilei

Cariera impresionantă a lui Guy Moon în animație și film

Guy Moon a compus muzica pentru aventurile magice din „The Fairly OddParents”, serialul animat care urmărește peripețiile lui Timmy Turner, un băiat de 10 ani cu doi nași zâne care îi îndeplinesc dorințele. Moon a fost compozitorul serialului timp de peste un deceniu, între 2001 și 2017, realizând muzica pentru mai mult de 150 de episoade, potrivit IMDb. A primit patru nominalizări la Emmy pentru munca sa la „Fairly OddParents”.

Originar din Wisconsin, Moon a lucrat și la alte seriale create de Butch Hartman, precum „Danny Phantom” și „T.U.F.F. Puppy”. Hartman și-a exprimat durerea într-o postare pe Instagram, sâmbătă.

„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Recomandarea zilei

„Nu am cuvinte, pentru că nu există unele suficient de potrivite”, a spus Hartman.

Moon, absolvent al Școlii de Muzică a Universității din Arizona, și-a început cariera în anii ’80, contribuind la proiecte precum „The Land Before Time”, seria animată „The Addams Family”, „Leave It to Beaver” și „Johnny Bravo”. În anii ’90 și începutul anilor 2000, a completat munca la seriale cu proiecte de film precum „The Brady Bunch Movie”, „Minority Report”, „Fight Club”, „Evan Almighty” și „Leap Year”.

Printre proiectele sale pentru Nickelodeon se numără și „ChalkZone”, mai multe episoade speciale crossover între „Fairly OddParents” și „Jimmy Neutron”, „Back at the Barnyard” și „Big Time Rush”. În ultimii ani, Moon s-a orientat spre proiecte live-action și independente, precum drama TV „The Green Veil”, cu John Leguizamo, și filmul „Forty-Seven Days with Jesus” din 2024. Ultimul său credit, în 2025, a fost pentru serialul „The Artist”, produs de platforma The Network.

Câștigător al premiilor Annie și BMI Film & TV Awards, Moon integra pasiunea pentru muzică în viața de familie, de la felul în care își exprima observațiile zilnice într-un mod cântat, până la momentele în care cânta la pian pentru a-și distra prietenii și familia. În ciuda premiilor, Moon ar fi fost cel mai mândru de colaborările cu copiii săi, care îi împărtășeau pasiunea pentru muzică, a spus Chelsea.

Citeşte şi: Bob Weir, chitaristul legendarei trupe Grateful Dead, a murit la 78 de ani

Citeşte și: Mama lui Adrian Sînă a murit. „Drum lin! Ne va fi dor de tine!”

Citeşte şi: Scott Adams, caricaturistul din spatele „Dilbert”, a murit la 68 de ani

Citeşte și: Nelu Boată, chitaristul de legendă care a impresionat-o pe Maria Tănase, a murit la 82 de ani

„Noi suntem moștenirea lui. Era atât de mândru de noi și de faptul că lucra cu noi”, a spus ea, adăugând că „probabil ar fi spus că asta a fost cea mai mare realizare a vieții lui — să ne aibă pe noi.” Copiii lui Moon au subliniat credința profundă a tatălui lor, pe care o echilibra cu cariera de compozitor. Familia a spus că Moon îmbina adesea credința cu dragostea pentru muzică, organizând evenimente muzicale în biserică pentru a-i introduce pe credincioși în noi forme de muzică creștină și conducând ministerul de tineret al bisericii alături de soția sa, când copiii lor erau mici.

„Întruchipa inima lui Iisus în felul în care îi primea pe toți. Îl iubea pe Dumnezeu într-un mod atât de simplu, încât nimeni nu se simțea vreodată exclus în prezența lui”, a spus Chelsea. „Nu era exclusivist și nu era elitist”, a spus Savannah. „Era atât de generos cu timpul lui și cu acceptarea oamenilor.”

Problemele de sănătate care i-au afectat munca în ultimii ani

Moon a suferit de tinitus după o accidentare la timpan în ultimii ani, ceea ce i-a afectat capacitatea de a lucra. Totuși, a rămas aventuros și îi plăcea să se plimbe prin San Pedro pe scuterul său Vespa, a spus Chelsea.

Pe lângă copiii săi, Moon este supraviețuit de soția sa, Jennifer Moon, de părinții săi, de două surori mai mari și de șapte nepoți, cu un al optulea pe drum.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Fanatik
Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea
Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea
GSP.ro
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Citește și...
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei
Florin Călinescu rupe tăcerea despre Măruţă! Dezvăluiri de necrezut din interiorul PRO TV: 'Imbecili'
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Frumoase și periculoase. Cum descriu legendele populare întâlnirea cu ielele
Mario Iorgulescu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat înainte de accidentul în care a murit Dani Vicol: „Am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare”
Jim McBride, compozitor legendar al muzicii country, a murit la 78 de ani
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
ȘTIM CINE îi ia locul lui Măruță la PRO TV! Ce lovitură COLOSALĂ, este o prezență feminină apetisantă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Yasmin Awad de la Survivor România 2026. Influencerița a avut o relație cu Florin Ristei
Cine este Yasmin Awad de la Survivor România 2026. Influencerița a avut o relație cu Florin Ristei
Manuela Hărăbor critică dur eliminarea facilităților pentru persoanele cu dizabilități. "Un regres în protecția socială!" Mesajul tranșant pentru autorități
Manuela Hărăbor critică dur eliminarea facilităților pentru persoanele cu dizabilități. "Un regres în protecția socială!" Mesajul tranșant pentru autorități
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Elle
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
DailyBusiness.ro
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Cine este Adrian Petre de la Survivor România 2026. Fostul fotbalist de la FCSB face parte din echipa "Războinicilor"
Cine este Adrian Petre de la Survivor România 2026. Fostul fotbalist de la FCSB face parte din echipa "Războinicilor"
Mara Bănică, semnal de alarmă după o tragedie petrecută la liceul fiului ei: „Îmi vine să urlu. Stat român, ajutor!”
Mara Bănică, semnal de alarmă după o tragedie petrecută la liceul fiului ei: „Îmi vine să urlu. Stat român, ajutor!”
Andreea Boldeanu, eliminată de la Desafio: Aventura: "Începusem să amorțesc de la gât în jos, nu îmi mai puteam folosi mâinile și picioarele" / Exclusiv
Andreea Boldeanu, eliminată de la Desafio: Aventura: "Începusem să amorțesc de la gât în jos, nu îmi mai puteam folosi mâinile și picioarele" / Exclusiv
Observator News
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
Libertatea pentru Femei
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum să adormi din nou după ce te-ai trezit în miez de noapte
Cum să adormi din nou după ce te-ai trezit în miez de noapte
Fructul „minune” care poate scădea glicemia în câteva minute. Medicii explică de ce este atât de eficient
Fructul „minune” care poate scădea glicemia în câteva minute. Medicii explică de ce este atât de eficient
Principala cauză a cancerului și factorii care îți afectează sănătatea
Principala cauză a cancerului și factorii care îți afectează sănătatea
Chirurg român, despre un caz rar: Infecția era deja extinsă, șansele erau minime
Chirurg român, despre un caz rar: Infecția era deja extinsă, șansele erau minime
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton