Scott Adams, caricaturistul din spatele „Dilbert”, a murit la 68 de ani

Scott Adams, creatorul benzilor desenate din seria „Dilbert”, a murit la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată în stadiu avansat, care se răspândise la oase. Avea 68 de ani.

Mesajul emoționant al fostei soții

Familia sa a confirmat decesul. În ultimele săptămâni, Adams fusese internat într-un centru de îngrijiri paliative din nordul Californiei.

Fosta sa soție, Shelly Miles, a anunțat public vestea și a spus că Adams „nu mai este printre noi”. Ea a citit și un mesaj pe care acesta îl scrisese la 1 ianuarie, în care își exprima speranța că munca lui a adus bucurie „multor oameni singuri” și afirma că a avut „o viață extraordinară”.

Cu o zi înainte de moarte, Adams le spusese fanilor într-o discuție online că se simte „mult peste data de expirare” și că durerile și oboseala au ajuns la un nivel extrem. El a menționat că starea oaselor sale era foarte gravă și că se simțea tot mai slăbit

În aceeași discuție, Adams i-a mulțumit fostei soții pentru sprijinul constant și scriitorului conservator Joel Pollak pentru ajutorul oferit în ultimele luni.

Declarațiile controversate care i-au afectat cariera

„Dilbert”, lansat în 1989, a devenit una dintre cele mai cunoscute satire despre viața de birou. Adams a primit în 1997 premiul Reuben, una dintre cele mai importante distincții pentru caricaturiști.

Totuși, în ultimii ani, Adams a devenit o figură controversată. A făcut declarații considerate ofensatoare sau rasiste, inclusiv comentarii despre Holocaust, femei și comunitatea afro-americană. În 2023, sute de ziare au renunțat la publicarea benzii „Dilbert” după ce el a afirmat că afro-americanii ar forma un „grup al urii” și a sfătuit „albii să se îndepărteze de oamenii de culoare”.

Mai multe publicații americane au justificat retragerea benzii prin „comentariile rasiste” sau „discriminatorii” ale creatorului. Adams s-a prezentat ca o victimă a mișcărilor CRT, ESG și DEI, susținând că acestea îi portretizează pe albii americani drept „opresori”.

Vicepreședintele JD Vance l-a descris pe Adams drept „un original american” și „un aliat al administrației”, exprimându-și condoleanțele.

În mesajul său final, Adams a dezvăluit că, spre sfârșitul vieții, a decis să îmbrățișeze creștinismul, spunând că este o alegere cu un „raport risc-recompensă” favorabil și că speră să își găsească liniștea în viața de apoi.

Reacția lui Donald Trump la dispariția creatorului „Dilbert”

Donald Trump l-a descris pe Scott Adams ca fiind „un om extraordinar”, subliniind că Adams l-a susținut și respectat chiar și în perioade în care acest lucru nu era popular. Trump a spus că Adams a dus „o luptă curajoasă și îndelungată” împotriva unei boli grave și și-a exprimat condoleanțele pentru familia acestuia, precum și pentru prietenii și admiratorii lui.

„Din păcate, marele influencer Scott Adams a încetat din viață. A fost un tip extraordinar, care m-a plăcut și respectat chiar și atunci când nu era la modă să o facă. A luptat cu mult curaj o lungă perioadă împotriva unei boli cumplite!” – a fost mesajul lui Trump.

