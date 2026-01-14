Saveta Bogdan se încălzește prin magazine din cauza frigului din casă: „Mă învelesc cu două plăpumi și cu o pătură din aceea călduroasă”

Saveta Bogdan (79 ani), îndrăgita cântăreață de muzică populară, se confruntă cu frigul extrem din locuința sa din București. Pentru a face față situației, merge prin magazine să se încălzească, în timp ce plătește facturi uriașe la lumină și întreținere.

Saveta Bogdan se confruntă cu frigul extrem din locuința sa

Saveta Bogdan trece printr-o situație dificilă din cauza temperaturilor scăzute din locuința sa. În ciuda eforturilor susținute de a-și menține căldura în casă, inclusiv utilizarea unui calorifer electric, artista este nevoită să caute refugiu în magazine pentru a se încălzi.

„Și acum este frig. Nu se poate sta așa. Am pe mine două halate. Mai merg și eu prin magazine, pe la Bucur Obor, mă mai încălzesc și eu. Stau de vorbă cu fetele. Ce vrei să fac? Nu se poate sta în casă și ca să pun caloriferul încontinuu este nenorocire. Am mai plătit cablul și celelalte… și am înțeles că domnul Bolojan tot mai vrea să mai mărească taxele”, a povestit Saveta Bogdan pentru Viva!

Facturile, marea provocare a artistei

Facturile la utilități reprezintă o altă provocare pentru artistă. Conform declarațiilor sale, costurile ridicate pentru curent și întreținere sunt greu de suportat.

„Mi-a venit 500 și ceva de lei întreținerea, o persoană singură, deși nu am căldură. Lumina a venit 1000 de lei. Ce să fac? Pentru că eu țin ăsta în priză toată ziua, nu pot sta în frig”, a mai spus interpreta de muzică populară.

Cântăreața a explicat că, de ani buni, se confruntă cu problema încălzirii insuficiente.

„Eu plătesc de două ori. O dată întreținerea, deși stau în frig… Căldură nu am, dar bag caloriferul în priză, ca să mă încălzesc puțin și plătesc lumina de mă usucă. Mă învelesc cu două plăpumi și cu o pătură din aceea călduroasă. În așa frig stau eu în casă. Situația aceasta este veche și mă confrunt cu ea în fiecare an”, a menționat Saveta Bogdan.

Pe lângă aceste dificultăți, Saveta Bogdan mărturisește că nu s-a grăbit să plătească impozitul pe locuință, preferând să amâne plata până în ultima lună. Ea consideră că autoritățile ar trebui să se concentreze mai mult pe rezolvarea problemelor cetățenilor.

„Acum, văd că domnul Ilie Bolojan are treabă cu gazele – pentru că a văzut că lumea se încălzește cu gazele – ca să ia de la oameni tot. Dar eu nu am să plătesc acum, voi plăti impozitul la casă în ultima lună. De ce să plătesc acum? Măcar îl mai țin în șah, că el crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”, a adăugat ea.

