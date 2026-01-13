Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața cu patru copii. Actrița este însărcinată cu al cincilea: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Laura Cosoi surprinde din nou! Actrița și mama a patru fetițe a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil, continuând să inspire prin energia și echilibrul ei remarcabil între familie și carieră. Aceasta are o emisiune la Antena Stars, joacă pe scena mai multor teatre din București și din țară și tot găsește timp pentru ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi, despre familie și carieră

Laura Cosoi, una dintre cele mai apreciate figuri publice din România, continuă să inspire prin energia și implicarea sa. Actriță, prezentatoare TV la „Vacanță de vedetă” (Antena Stars), influencer și mamă a patru fetițe, Laura a anunțat recent că așteaptă al cincilea copil. Vedeta a povestit, în cadrul unui interviu, cum reușește să îmbine toate aceste roluri.

Laura Cosoi reușește să creeze un echilibru rar între carieră și viața de familie.

„Secretul constă în organizare, spune ea, adăugând că fiecare zi începe cu o rutină bine stabilită.

„Copiii sunt ocupați: Rita e la școală, Vera și Lara la grădiniță, iar mezina Aida la creșă, care e foarte aproape de casă. Eu și Cosmin ne împărțim sarcinile de dimineață pentru ca totul să fie eficient”, a explica actrița pentru OK Magazine.

În același timp, Laura Cosoi subliniază importanța unui partener implicat: „Fiecare mamă are nevoie de ajutor, iar un bărbat implicat este cheia pentru o familie numeroasă”.

Cum a ales actrița numele fetițelor ei

Fetițele familiei Curticăpean poartă nume cu o rezonanță aparte: Rita, Vera, Lara și Aida. Laura Cosoi explică, zâmbind, că le-a ales să fie scurte, pentru a echilibra lungimea numelui de familie.

„Dincolo de poezia numelor lor, explicaţia e mult mai simplă: le-am ales să fie scurte, pentru că numele nostru de familie este mai lung, Curticăpean. Pe Rita am botezat-o aşa pentru că eu cred foarte mult în Sfânta Rita, m-am rugat mult la ea şi prima mea fetiţă s-a născut ca răspuns la acele rugăciuni. Apoi, când s-a născut a doua fetiţă, m-am gândit să-i dau un nume care să se potrivească cu primul şi ne-am gândit la Vera. Apoi Lara a fost o alegere firească, iar Aida şi l-a ales singură, pentru că eu am visat-o când abia se născuse Lara! În vis, mă certa: „De ce îi spui Larei că e copilul-muzică, dacă eu sunt de fapt cu muzica, Aida?“. Şi, drept urmare, când am aflat că eram din nou însărcinată, ştiam deja că va veni tot o fetiţă şi că-i voi pune numele Aida”, a explicat actrița pentru publicația menționată anterior.

Laura Cosoi, o mamă relaxată

Deși viața cu patru copii poate părea copleșitoare, Laura abordează totul cu o atitudine relaxată.

„Nu văd copiii ca pe un număr. După ce am avut primul copil, trecerea la patru nu mi s-a mai părut o diferență mare. Sunt toate fetițe, ceea ce face lucrurile mai simple, pentru că mă confrunt cu aceleași tipuri de probleme”, a mai spus actrița.

Pe lângă activitățile sale artistice, Laura Cosoi a fondat Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, un proiect care sprijină părinții și aduce în atenție problemele educaționale și sociale.

„În noiembrie 2025, am organizat o conferință la ASE despre impactul adicțiilor asupra minorilor. Studiile arată că aceste probleme costă statul român 1,35 miliarde de euro anual. Este o realitate care trebuie să mobilizeze autoritățile”, a explicat ea.

Actrița, despre importanța timpului personal

Între carieră, teatru, televiziune și familie, Laura Cosoi înțelege importanța timpului personal.

„Am învățat că nu funcționez bine dacă nu am grijă de mine: somn, masaj, sport, mese cu prietenii. Chiar și socializarea săptămânală cu prietenele îmi aduce echilibru”, a dezvăluit actrița.

„Eu am un soi de autoconservare, pot să ajung repede la mine însămi, să mă „scutur“ de lucrurile neimportante. Nu sunt nostalgică, nu mă încarc cu dramele nimănui, nici cu ale mele. Trăiesc azi şi acum şi mă bucur de ceea ce am”, a completat Laura Cosoi.

În același timp, actrița spune că reușește, din când în când, să petreacă timp și cu soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„Dacă avem bunicii cu noi, în Bucureşti, mai ieşim. Am ieşit în weekend cu prietenii, a fost fain, am râs, ne-am simţit bine, am venit puţin după miezul nopţii. Şi ne mai facem timp pentru noi doi când plecăm în vacanţe”, a precizat ea.

Laura Cosoi mărturisește că soțul ei se simte câteodată copleșit, însă rămâne la fel de implicat în creșterea fetițelor lor.

„Da, uneori chiar se simte copleşit şi dacă e un pic bolnav, ca acum, având o problemă cu hernia de disc, se vede: e ca un al cincilea copil”, a spus ea râzând.

Deși pentru noul an își propusese să își dezvolte cât mai mult proiectele profesionale, intențiile sale s-au schimbat după ce a aflat că urmează să devină mamă pentru a cincea oară, la doi ani de la venirea pe lume a Aidei.

Sursă foto: Instagram

