Laura Cosoi, sfaturi pentru alăptare și înțărcare, după ce a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil: „Pe mine mama m-a alăptat doar două luni și am crescut sănătoasă”

Laura Cosoi, însărcinată cu cel de-al cincilea copil, împărtășește sfaturi prețioase pentru mămici despre alăptare și înțărcare. Actrița subliniază importanța sprijinului și a libertății fiecărei mame de a-și găsi propriul ritm.

Laura Cosoi, sfaturi pentru alăptare și înțărcare

Laura Cosoi împărtășește cu sinceritate experiența cu alăptarea și înțărcarea, subliniind cât de important este ca mamele să își urmeze propriul ritm și să nu se lase copleșite de așteptările societății. După ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară, Laura Cosoi a vorbit despre provocările și lecțiile învățate în timpul maternității.

„Subiectul alăptării vine, din păcate, la pachet cu o presiune uriașă pusă pe mame. Se discută, se analizează și se judecă prea mult ceva ce ar trebui să rămână un proces firesc, natural și profund personal”, a spus Laura Cosoi în mediul online.

Actrița atrage atenția asupra contrastului dintre perioada de concediu de maternitate din România și rata scăzută de alăptare, comparativ cu alte țări europene, precum Franța, unde concediul postnatal este mult mai scurt, mai exact de doar 3 luni. „Asta spune multe despre faptul că problema nu este doar timpul, ci contextul, sprijinul real și lipsa presiunii”, a completat actrița.

Pentru Laura, alăptarea a fost o experiență unică, diferită pentru fiecare dintre cele patru fiice ale sale. „Pe mine mama m-a alăptat doar două luni și am crescut sănătoasă, cu o imunitate bună. La rândul meu, am alăptat în felul meu — uneori în somn, pe o parte, apoi mutam copilul liniștit în pătuțul lui. Nu există o rețetă unică și nici un «mai bine» universal valabil. Există doar mame care fac tot ce pot, cu iubire, în ritmul și realitatea lor. Iar asta este suficient”, este de părere Laura.

Secretele înțărcării cu succes

Întrebările despre procesul de înțărcare sunt frecvente printre proaspetele mămici, iar Laura a împărtășit strategiile care au funcționat pentru familia sa.

„În primul rând, am înțărcat pe timp de noapte. Alăptam la culcare și la trezire, apoi pleca la creșă. O luam la ora 16:00, o alăptam din nou, iar apoi mai era doar alăptarea de dinainte de somn. Procesul a fost treptat, cu pași mici și răbdare. După aproximativ două săptămâni, am scos alăptatul de după-amiază. Nu mă mai duceam eu după ea, ca să nu facă asocierea. Apoi am scos și alăptatul de dimineață. O prelua Cosmin și o punea pe reductor, ca să uite. Îi dădeam apă pentru a face tranziția mai ușoară”, a explicat vedeta.

Actrița a introdus alte lichide în biberon, un obiect cu care fetițele nu erau obișnuite, dar care, în cele din urmă, a devenit parte din rutina lor.

„Ulterior, am introdus laptele pe timp de noapte, atunci când cerea. La început refuza pentru că era adormită, dar apoi îl accepta chiar așa, somnoroasă. În final, am introdus laptele și i-am dat formulă”, a mai explicat.

Un mesaj pentru mame

Laura Cosoi le încurajează pe mame să își urmeze instinctele și să nu se lase influențate de presiuni externe.

„Alăptarea nu ar trebui să fie o sursă de vinovăție. Fiecare mamă, fiecare copil și fiecare poveste sunt diferite”, a insistat actrița.

Foto: Instagram

