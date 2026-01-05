Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după ce a anunțat că va fi din nou mamă: „Nu a fost o întâmplare!”. Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului

Laura Cosoi a vorbit deschis despre momentul în care a aflat că va deveni mamă pentru a cincea oară și despre reacțiile din familia ei. Actrița, care a anunțat sarcina chiar de ziua ei, în vacanța din Thailanda, spune că venirea pe lume a unui nou copil este un dar pe care îl primește cu recunoștință și bucurie.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare!”

Laura Cosoi a clarificat una dintre cele mai discutate întrebări din spațiul public: dacă sarcina a fost planificată sau a venit ca o surpriză. Vedeta a mărturisit că ea și soțul ei și-au dorit încă un copil și au primit vestea cu multă emoție.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta”, a spus actrița la Antena Stars. Ea a povestit că fetițele lor au fost profund impresionate când au aflat că vor avea încă un frate sau o soră. „A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat”, a adăugat Laura Cosoi.

Reacția copiilor și momentul special din Thailanda

Laura Cosoi a dezvăluit că fetițele au aflat vestea chiar în vacanță, într-un mod simbolic și plin de tandrețe. Pe nisipul plajei din Thailanda, părinții au scris mesajul „Așteptăm un bebeluș”, iar micuțele au trăit un moment pe care actrița îl descrie ca fiind „cea mai mare surpriză” pentru ele.

Vedeta a povestit și cum l-a anunțat pe soțul ei: l-a trezit din somn și i-a pus testul de sarcină pozitiv în față, un gest spontan care a transformat dimineața într-o amintire de neuitat.

Ce a dezvăluit despre sexul copilului

Întrebată dacă își dorește un băiat sau o fată, Laura Cosoi a explicat că nu pune accent pe sexul copilului. „Nu știu ce va fi, pentru că am plecat înainte să aflăm, dar nici nu contează. Oamenii cred că ne dorim băiat, dar mă amuză asta”, a spus ea. Actrița a menționat că, statistic, sunt șanse mai mari să fie încă o fetiță, însă pentru ea și soțul ei cel mai important este ca bebelușul să fie sănătos. „Ne dorim ceea ce își dorește Dumnezeu pentru noi”, a completat actrița.

Anunțul sarcinii, făcut chiar de ziua ei, a fost însoțit de un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale. „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit”, a scris actrița.

Cu o familie deja numeroasă și o nouă viață pe drum, Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai intense și fericite perioade din viața ei, iar declarațiile sale transmit liniște, recunoștință și o bucurie autentică.

