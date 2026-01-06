  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cine este Niky Salman de la Survivor România 2026. Intră în competiție determinată să câștige! „Junglă va deveni casă mea. Fără confort. Fără mâncare. Fără siguranță!”

Cine este Niky Salman de la Survivor România 2026. Intră în competiție determinată să câștige! „Junglă va deveni casă mea. Fără confort. Fără mâncare. Fără siguranță!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 06.01.2026, 15:37

Cine este Niky Salman de la Survivor 2026. Noul sezon Survivor România 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai intense de până acum, iar printre concurenții care atrag atenția încă dinaintea startului se află Niky Salman.

Instructor de fitness, mamă și femeie puternică, Niky intră în competiție cu o poveste de viață impresionantă și cu dorința clară de a demonstra că determinarea poate învinge orice obstacol. Odată cu schimbarea prezentatorului – Adi Vasile preluând rolul de gazdă – sezonul promite surprize și provocări la un nivel ridicat.

Cine este Niky Salman de la Survivor 2026

Niky Salman are 38 de ani și este o prezență cunoscută în lumea sportului, unde activează ca instructor de fitness. De-a lungul anilor, a construit o carieră solidă, bazată pe disciplină, rezistență și un stil de viață sănătos. Povestea ei nu este însă lipsită de provocări. Niky a trecut prin momente dificile care i-au testat limitele, dar fiecare experiență a transformat-o într-o femeie mai puternică și mai hotărâtă.

Participarea la Survivor România 2026 reprezintă pentru ea o oportunitate de a-și pune la încercare atât forța fizică, cât și echilibrul mental. Concurenta intră în competiție cu un avantaj important: obișnuința cu efortul intens și capacitatea de a rămâne concentrată în situații limită.

A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cine este Roxana Condurache de la Survivor România 2026. Actrița a jucat cu Monica Bellucci în filmul „The Whistleblower”. „Are o eleganță ieșită din comun!”

Citeşte şi: Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist

Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Distracție la cote maxime. Serghei Mizil, Gabi Tamaș, Dan Alexa și alți foști concurenți Asia Express au stat la șpriț până dimineață. Au băut vinul „ÎmbăTamaș”

Citeşte şi: Adi Vasile este prezentatorul Survivor România 2026. Când va începe emisiunea la Antena 1

Viața personală a lui Niky Salman

Dincolo de antrenamente și activitatea profesională, Niky Salman este o mamă dedicată. Are o fiică și o soră geamănă, două persoane extrem de importante în viața ei, care îi oferă sprijin necondiționat. Relația strânsă cu familia este una dintre cele mai mari surse de motivație pentru Niky, iar gândul la cei dragi o însoțește în fiecare etapă a competiției.

Înainte de plecarea în Republica Dominicană, Niky a recunoscut că dorul de familie va fi cea mai mare provocare emoțională. Totuși, legătura puternică pe care o are cu fiica și sora ei îi oferă curajul necesar pentru a merge mai departe, indiferent de dificultățile întâlnite pe traseu.

“Am trecut prin lucruri care m-au învățat să merg mai departe. Nu sunt perfectă. Sunt reală.

Întru în Survivor într-un moment în care nu mai fug de nimic…Nici de durere. Nici de frică. Nici de mine… Sunt Niky. Mamă. Sora.Sportivă. Femeie care a ales să meargă mai departe atunci când ar fi fost mai ușor să se oprească. Am crescut muncind. Am căzut, m-am ridicat și am învățat să-mi port luptele cu capul sus. Sportul mi-a dat disciplină. Viața mi-a dat caracter. Junglă va deveni casă mea. Fără confort. Fără mâncare. Fără siguranță.

Doar strategie, instinct și rezistență. Cel mai greu nu va fi foamea sau oboseală,va fi dorul de copilul meu.. Las acasă pe fiica mea, care e motivația mea zilnică” – a transmis ea în mediul online, într-o postare în care s-a descris.

nicky salmanIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Cu ce gânduri a plecat Niky Salman în competiția Survivor

Înainte de startul competiției, Niky Salman a transmis un mesaj puternic, adresat în special femeilor din România. Ea își dorește ca participarea ei la Survivor să fie o inspirație pentru toate femeile care trec prin momente grele, dar continuă să lupte.

„Vreau să transmit femeilor din întreaga Românie ce înseamnă să fii o femeie puternică și să treci prin lucruri grele, dar să rămâi în picioare”, a declarat Niky înainte de plecare.

Obiectivul ei este clar: să își depășească limitele, să demonstreze că poate face față unei competiții extreme și, dacă este posibil, să se întoarcă acasă cu marele premiu. Determinarea, disciplina și dorința de a arăta lumii cât de puternică poate fi o femeie sunt motoarele care o împing înainte.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Fanatik
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Citește și...
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Elena Udrea nu pierde vremea! Unde a fost văzută după Revelion, nimeni nu se mai aştepta la asta
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Zvonuri de despărțire. Harry și Meghan, dispute tot mai aprinse la început de an
Cine este Nicoleta Mirea de la Desafio: Aventura. Este atlet și consultant în nutriție și este supranumită „Celine Dion de România”
Fiica Elenei Lasconi revine în politică, după ce s-a întors din Franța. În ce partid s-a înscris Oana, la 32 de ani: „Am exagerat”
Cine este Babasha de la Desafio: Aventura. A cântat cu Coldplay în România și provine dintr-o familie de artiști
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Off, ce veste tristă chiar în zi de sărbătoare! A murit ''actorul națiunii''. Fusese internat săptămâna trecută într-un spital din capitală, după ce se înecase cu mâncare

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Nicoleta Mirea de la Desafio: Aventura. Este atlet și consultant în nutriție și este supranumită „Celine Dion de România”
Cine este Nicoleta Mirea de la Desafio: Aventura. Este atlet și consultant în nutriție și este supranumită „Celine Dion de România”
Fiica Elenei Lasconi revine în politică, după ce s-a întors din Franța. În ce partid s-a înscris Oana, la 32 de ani: „Am exagerat”
Fiica Elenei Lasconi revine în politică, după ce s-a întors din Franța. În ce partid s-a înscris Oana, la 32 de ani: „Am exagerat”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Răspunsul perfect dat de Cher celor care o critică pentru diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander „AE” Edwards: „Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar…”
Răspunsul perfect dat de Cher celor care o critică pentru diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander „AE” Edwards: „Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar…”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Cine este Babasha de la Desafio: Aventura. A cântat cu Coldplay în România și provine dintr-o familie de artiști
Cine este Babasha de la Desafio: Aventura. A cântat cu Coldplay în România și provine dintr-o familie de artiști
Vali Vijelie și-a dus soția în vacanță în Bali. Cum arată Carmen Rusu, femeia alături de care cântărețul și-a petrecut ultimii 28 de ani
Vali Vijelie și-a dus soția în vacanță în Bali. Cum arată Carmen Rusu, femeia alături de care cântărețul și-a petrecut ultimii 28 de ani
S-a aflat ce probleme de sănătate are, de fapt, Dan Petrescu: „Nu are cancer. Face un tratament pentru încă o lună, apoi revine pe teren”
S-a aflat ce probleme de sănătate are, de fapt, Dan Petrescu: „Nu are cancer. Face un tratament pentru încă o lună, apoi revine pe teren”
Deniz Brizo, însărcinată în același timp cu fiica sa. Influencerița va deveni pentru a cincea oară mamă
Deniz Brizo, însărcinată în același timp cu fiica sa. Influencerița va deveni pentru a cincea oară mamă
Observator News
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Libertatea pentru Femei
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum să aerisești corect casa iarna? Trucul simplu care îți salvează factura la încălzire
Cum să aerisești corect casa iarna? Trucul simplu care îți salvează factura la încălzire
Horoscop chinezesc 6 ianuarie. Ziua care poate schimba totul: cine are noroc și cine trebuie să fie atent 
Horoscop chinezesc 6 ianuarie. Ziua care poate schimba totul: cine are noroc și cine trebuie să fie atent 
2026 în numerologie: fără jumătăți de măsură! Află oportunitățile și provocările noului an în funcție de cifra destinului
2026 în numerologie: fără jumătăți de măsură! Află oportunitățile și provocările noului an în funcție de cifra destinului
1.700 de femei mor anual de cancer de col uterin în România. Medicul Gindrovel Dumitra explică ce poate schimba această realitate
1.700 de femei mor anual de cancer de col uterin în România. Medicul Gindrovel Dumitra explică ce poate schimba această realitate
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton