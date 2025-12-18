Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist

Gabi Tamaș, fost câștigător Asia Express, va participa la Survivor România 2026 în echipa Faimoșilor. Fostul fotbalist a renunțat la jobul său la Concordia Chiajna pentru a se alătura competiției din Republica Dominicană.

Gabi Tamaș a încetat colaborarea cu Concordia Chiajna

Gabi Tamaș, fostul fundaș de la Concordia Chiajna, a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2026. Acesta va face parte din echipa Faimoșilor și a renunțat la jobul său pentru a se alătura competiției din Republica Dominicană.

După ce a câștigat Asia Express 2025 și un cec de 35.000 de euro, Gabi Tamaș a fost rapid convins să intre în această nouă aventură. Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunțat încetarea colaborării cu Tamaș printr-un comunicat oficial.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș. Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului. Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, se arată în comunicatul echipei.

Suma impresionantă primită de fostul fotbalist la Survivor

Nu este un secret că fiecare concurent Survivor negociază un onorariu pentru șederea sa în Republica Dominicană, în funcție de notorietate. Potrivit surselor Cancan, Gabi Tamaș va primi 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Dacă va rezista 10 săptămâni, acesta va câștiga 25.000 de euro, iar dacă va rămâne toate cele 23 de săptămâni, suma va ajunge la 57.500 de euro, la care se adaugă premiul de 100.000 de euro.

Numele lui Gabi Tamaș este, fără îndoială, una dintre cele mai mari surprize ale acestui sezon, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să-l vadă în acțiune.

Alături de fotbalist, în echipa Faimoșilor, vor intra Aris Eram, Călin Donca, Cristian Boureanu, Naba Salem, Yasmin Awad, Ceanu, Iustin Hands, Marina Dina, Roxana Condurache și Larisa Uță.

