Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. „După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!”

Dispariția Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, continuă să stârnească discuții aprinse și să ridice semne de întrebare. După decesul ei, procurorii au solicitat exhumarea și o nouă necropsie, pentru a verifica dacă existau urme de violență care ar fi putut contribui la moartea sa.

În spațiul public, personalitatea și cariera impresionantă a Rodicăi Stănoiu sunt elogiate, însă viața personală rămâne învăluită în incertitudine.

Adrian Bahmuțeanu, despre cariera și viața personală a Rodicăi Stănoiu

Adriana Bahmuțeanu a discutat în online, într-un interviu cu Carmen Harra, despre moartea fostului ministru. Vedeta a avut doar cuvinte de apreciere pentru realizările profesionale ale Rodicăi Stănoiu, dar a ridicat întrebări legate de viața ei intimă. „A fost considerată o inteligență sclipitoare, o femeie extraordinară. A ocupat funcția de ministru al Justiției, a fost profesor universitar, a avut niște realizări foarte bune în carieră. În plan personal nu știm exact ce a fost și cum a fost”, a spus Bahmuțeanu.

Ce spune jurnalista despre relația Rodicăi Stănoiu cu un bărbat mai tânăr

Bahmuțeanu a încercat să explice motivul pentru care Rodica Stănoiu s-ar fi îndrăgostit de un bărbat mai tânăr, după moartea soțului ei. „De obicei, îndrăgostirile astea de la vârsta a treia, să spunem, sunt, de fapt, efectul unor dezamăgiri din adolescență, tinerețe. Probabil ea s-a îndrăgostit de vreun bărbat, băiat care semăna cu acest individ și probabil pe tot parcursul vieții ea nu a putut să trăiască o viață împlinită sau să se simtă iubită așa cum ar fi meritat poate în relația de cuplu”, a declarat vedeta.

În opinia Adrianei Bahmuțeanu, Rodica Stănoiu și-a investit întreaga energie în carieră, iar acest lucru ar fi lăsat un gol în plan personal. „Nu știm exact ce a fost acolo, cert este că după ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn și s-a îndrăgostit de el. Deci acolo ea avea o vulnerabilitate, zic eu, din punct de vedere emoțional. Nu se considera suficient de iubită, nu se considera împlinită în plan sentimental, investise probabil toată viața în carieră și iată că acum, la bătrânețe, să spunem, a dat în mintea copiilor, ca să înțeleagă”, a mai adăugat ea.

Monica Tatoiu, mărturisiri neașteptate după moartea Rodicăi Stănoiu

În urmă cu câteva zile, Monica Tatoiu a făcut și ea o serie de dezvăluiri neașteptate legate de ultima perioadă din viața Rodicăi Stănoiu.

Tatoiu a spus că fosta ministră ar fi povestit că, după ce șoferul și femeia de serviciu care o însoțeau permanent au fost concediați, în casa ei s-a mutat un alt personaj, care a preluat rolul de șofer. Mama acestuia gătea pentru Stănoiu, iar accesul în locuință devenise extrem de limitat.

Potrivit informațiilor transmise chiar de Rodica Stănoiu, în acea perioadă ea a fost izolată de prieteni, rude și apropiați. Telefonul i-a fost confiscat, iar vizitele erau practic imposibile. Mașina era condusă de acest individ, care părea să îi controleze toate mișcările.

Monica Tatoiu a subliniat că aceste împrejurări ridică suspiciuni și justifică interesul procuraturii de a investiga nu doar prin deshumare, ci și prin verificarea contextului în care Stănoiu a fost izolată.

“S-a întâmplat o chestie. I-a fost concediat șoferul și femeia de serviciu care mergea tot timpul cu ea. S-a mutat în casa ei pe post de șofer acest personaj și mama acestui șofer gătea. Informația este de la doamna Stănoiu. Și atunci este normal ca procuratura, pe lângă deshumare, să vadă ce s-a întâmplat în momentul în care ea a fost izolată de prieteni, de rude, de apropiați, i s-a confiscat telefonul, nu puteai să intri în casă. Mașina era condusă de acest individ care îi controla totul.

Nu e vorba de doamna Stănoiu aici. Este vorba de toate persoanele mai în vârstă care sunt vulnerabile în astfel de situații. E lumea plină de astfel de cazuri. Italia, care are populație îmbătrânită, Franța. Sunt cazuri în care cineva se folosește de puterea grupului din care face parte pentru a pune mâna pe averile celor care sunt vulnerabili. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat din momentul în care ea a fost izolată. Se va face dreptate, problema este că vor cădea mai multe capete decât unul singur” – a mărturisit Tatoiu, citată de Kfetele.ro.

