Ce au descoperit medicii legiști după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Rezultatele necropsiei

Moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a stârnit un val de controverse și întrebări fără răspuns. Îngropată inițial fără autopsie, cazul a fost redeschis de procurori, care au dispus deshumarea și efectuarea necropsiei.

Rezultatele preliminare au adus clarificări, dar și noi semne de întrebare, menținând atenția publicului asupra acestui dosar de moarte suspectă.

Deshumarea și necropsia Rodicăi Stanoiu

Procurorii au decis deshumarea Rodicăi Stănoiu după ce apropiații au semnalat că aceasta ajunsese la spital cu lovituri pe corp și în stare de subnutriție. Necropsia, realizată abia marți, a infirmat ipotezele violenței: medicii legiști au stabilit că nu există urme de agresiune și au exclus varianta strangulării. Concluzia oficială a fost că decesul a survenit în urma unui stop cardiac, potrivit cancan.ro.

Deși necropsia a stabilit cauza imediată a morții, întrebarea esențială rămâne: ce a declanșat stopul cardiac? Răspunsul final urmează să fie oferit de analizele toxicologice, prelevate în aceeași zi. Aceste rezultate pot întârzia până la o lună, timp în care ancheta rămâne deschisă, iar suspansul se amplifică.

Suspiciuni și declarații controversate

Apropiații fostei ministre au alimentat suspiciunile, declarând că aceasta părea izolată în propria casă și chiar păzită de un câine agresiv, ceea ce ar fi împiedicat-o să iasă. Aceste mărturii au ridicat semne de întrebare asupra condițiilor în care trăia și au intensificat presiunea asupra anchetatorilor.

Dosarul de moarte suspectă deschis de procurori rămâne în desfășurare. Până la finalizarea analizelor toxicologice, cazul Rodicăi Stănoiu rămâne un subiect sensibil, care atrage atenția opiniei publice și ridică întrebări despre modul în care sunt gestionate situațiile similare.

Ce spun procurorii despre cazul Rodicăi Stănoiu

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, a fost deshumat pe 15 decembrie, după ce polițiștii criminaliști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov s-au autosesizat în urma suspiciunilor apărute în spațiul public privind moartea acesteia. Procurorii Dan Voinea și Marian Sântion au intervenit, subliniind complexitatea dosarului care vizează dispariția fostei demnitare.

„La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională, am văzut cazuri multe de bătrâni care trăiau cu fete tinere, mai puţin invers. Îmi este greu să cred că între cei doi ar fi putut exista semne clare de iubire. Un astfel de caz nu am mai întâlnit” – a spus Dan Voinea, potrivit sursei amintite anterior.

Pe de cealaltă parte, Marian Sântion a subliniat necesitatea respectării stricte a tuturor procedurilor legale, dar a atras atenția că diferența de vârstă de aproximativ 50 de ani dintre Rodica Stănoiu și partenerul ei ridică semne de întrebare.

„Deși există suspiciuni rezonabile cazul de față poate intra cu ușurință în sfera celor subiective.

Şi da, chiar dacă convine unora, sau nu, dar trebuie respectate toate aceste proceduri; iar acuma este foarte greu de reconstruit totul, cu minuţiozitate. Dar, în egală măsură recunosc că se pot ridica mari semne de întrebare, cum de – a putut a sta împreună la o aşa mare diferenţă, ca vârstă! Nu este exclus ca procurorul care se va ocupa de cazul acesta să ia în calcul şi metoda “Lover Boy”, cât şi restul de elemente care duc la aşa ceva. Nu exclude nici alte motive, cu alte nuanţe. Totul îmi pare, în cazul acesta, într-o continua dinamică”, a explicat Marian Sântion.

