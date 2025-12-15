Autopsia Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii legiști după deshumarea trupului fostei ministre a Justiției

Autopsia trupului deshumat al Rodicăi Stănoiu a fost finalizată. Conform surselor Antena 3 CNN, fosta ministră a Justiției nu avea leziuni pe corp, așa cum s-a speculat în spațiul public.

Procurorii au deschis dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției și au decis să deshumeze trupul femeii. Examinarea legiștilor ar fi durat câteva ore, iar raportul complet va fi finalizat în următoarele două săptămâni, notează Gândul. Conform aceleiași surse, medicii ar fi găsit însă niște niște fracturi costale, care se închiseseră, și a căror vechime ar putea fi de o lună de zile.

Primele informații despre autopsia Rodicăi Stănoiu, fostă ministră a Justiției, după deshumare

În legătură cu fracturile costale, sursele Gândul notează că: “Acest fapt ar putea fi coroborat cu data la care s-a prezentat cu stare de rău, lovitură la cap și confuzie la Spitalul Floreasca, unde a stat trei zile și medicii au considerat că este în beneficiul pacientului să fie transferată la Spitalul Obregia. La Spitalul Obregia a fost pusă pe tratament, dar Marius Calotă, iubitul ei, a venit în fiecare zi cu scandal să fie externată. Până la urmă, a fost externată pe semnătură, cu scandal”.

Conform aceleiași surse, Rodica Stănoiu ar fi fost examinată neurologic, în august 2025, la Spitalul Universitar din București. Și acea expertiză va intra în dosarul anchetatorilor pentru a putea soluționa cazul de moarte suspectă.

