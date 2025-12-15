Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul neînsuflețit al fostei ministre a Justiției va fi dus la INML, la cererea procurorilor

Trupul neînsuflețit al fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni dimineață, în urma deschiderii unui dosar de moarte suspectă de către procurori, informează Digi24. Ancheta vizează posibila ucidere din culpă și accesarea ilegală a unui sistem informatic.

Rodica Stănoiu a fost deshumată

Conform surselor Digi24, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov investighează circumstanțele decesului fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Procurorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia și urmează să audieze martori pentru a clarifica evenimentele care au dus la moartea acesteia.

Decizia de a deschide dosarul a fost luată după ce s-a aflat că Rodica Stănoiu fusese internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din București cu câteva zile înainte de deces, prezentând urme de violență, printre care lovituri la cap și în zona ochilor. Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția.

Ulterior, Stănoiu a fost externată pe semnătură de partenerul ei de viață, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care forma un cuplu de cinci ani. După externare, a fost anunțat decesul Rodicăi Stănoiu. Apropiații fostei ministre îl suspectează pe bărbat că urmărea să pună mâna pe averea ei.

Surse din anturajul apropiat al Rodicăi Stănoiu afirmă că, în ultimele luni înainte de deces, aceasta s-ar fi retras complet din viața socială, evitând orice interacțiune cu prietenii, relatează Antena 3 CNN. Cei apropiați mai susțin că telefonul său mobil se afla sub controlul partenerului de viață. După funeralii, nu este exclus ca aceștia să ceară exhumarea trupului, pentru a clarifica eventualele suspiciuni legate de cauzele morții.

Cine a fost Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost o personalitate de referință în domeniul juridic și politic din România. Aceasta a ocupat funcția de ministru al Justiției între anii 2000 și 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București în 1961, ea a continuat să își dezvolte cariera academică și profesională.

Studiile postuniversitare ale Rodicăi Stănoiu au inclus specializări în Criminologie la Universitatea din Montréal și Drept Comparat la Strasbourg. În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Mai târziu, în 1994, a participat la un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Cariera sa academică a inclus funcții de profesor universitar la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Dimitrie Cantemir. Pe plan politic, între 1996 și 2008, a fost senator în Parlamentul României, având trei mandate. În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat colaborarea sa cu Securitatea sub numele conspirativ „Sanda”, în perioada 1983-1987, conform CNSAS, potrivit Digi24.

