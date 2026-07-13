Ilie Bolojan, criticat dur de Traian Băsescu: „Orice prost mărește taxele. Sacrifică pur și simplu țara pentru interesul lui și anume…”

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Traian Băsescu l-a atacat dur pe Ilie Bolojan, fostul premier al României, demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură, acuzându-l că nu a făcut reforme și că pregătește candidatura la prezidențialele din 2030. Declarațiile au fost făcute pe 12 iulie, la România TV.

Ilie Bolojan, criticat dur de Traian Băsescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l că urmărește doar interese personale politice. Într-o intervenție la România TV din seara de 12 iulie, citată de Libertatea, Băsescu a criticat lipsa reformelor reale din timpul mandatului lui Bolojan și l-a acuzat pe acesta că își sacrifică țara pentru a-și pregăti candidatura la alegerile prezidențiale din 2030.

„Părerea mea este că Bolojan asta și vrea, să nu fie guvern, pentru că a transferat deja responsabilitatea legilor pentru PNRR către Parlament. Dacă se întâmplă ceva cu PNRR și nu se încasează banii, el spune că nu avea voie să se ocupe de chestiune și că Parlamentul, conform Constituției, putea să se ocupe. Este ceea ce Bolojan își dorește, să stea la Palatul Victoria, să nu părăsească funcția”, a afirmat fostul președinte.

Și a continuat: „Bolojan are un singur obiectiv. Cum arată el pentru alegerile prezidențiale. Se grăbește. A început prea devreme și sacrifică pur și simplu țara pentru interesul lui și anume acela de a pregăti candidatura lui la prezidențiale”.

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„Bolojan nu a făcut nicio urmă de reformă, orice prost mărește taxele”

Într-un moment de sinceritate incisivă, Băsescu a declarat că „orice prost mărește taxele”, criticându-l pe Bolojan pentru deciziile luate în timpul mandatului său. „Bolojan nu a făcut nicio urmă de reformă, orice prost mărește taxele. Dacă aduci un dobitoc cu 7 clase și îi spui că ne trebuie mai mulți bani, ăla o să spună că trebuie mărite taxele. Deci, ce a făcut Bolojan… Nu trebuie să fii foarte priceput”, a spus.

Blocajul politic actual, rezultat al moțiunii de cenzură care l-a demis pe premier pe 5 mai, a fost un alt subiect care a stârnit nemulțumirea lui Băsescu. Acesta a criticat jocurile de culise și lipsa de viziune politică a liderilor actuali. „România este condusă de niște oameni politici incapabili. Or fi capabili la matematică, la ce or vrea ei. Spre exemplu, Grindeanu a vrut să cadă Bolojan. Dar nu l-a dus capul că după ce cade Bolojan mai și trebuie pus un guvern.”

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Care crede fostul președinte că ar fi soluția pentru criza politică actuală

În opinia sa, soluția pentru deblocarea acestei situații este simplă: președintele Nicușor Dan ar trebui să desemneze rapid un nou prim-ministru, având la dispoziție câteva variante. „În Parlament poate să fie varianta Siegfried Mureșan, care ar primi și voturile PSD-ului, că PSD-ul vrea să scape de beleaua asta în care a intrat din cauza moțiunii de cenzură. Sau îl pui pe Bolojan și sigur nu va trece prin Parlament și atunci creezi condițiile să ai un levier asupra parlamentarilor care n-ar vrea să meargă în alegeri anticipate.”

Pentru Traian Băsescu, această criză politică reflectă o lipsă de maturitate și de strategie în rândul clasei politice din România. „Cum vrei, domnule președinte, să vezi majoritatea înainte de a se produce votul în Parlament? Orice majoritate pe care ți-o spune cineva e o poveste până nu-i votul în Parlament.”

Cu toate acestea, fostul președinte subliniază că, în cazul în care actuala situație nu este gestionată rapid, țara ar putea să ajungă inevitabil la alegeri anticipate, o soluție pe care mulți parlamentari ar dori să o evite. Criticile lui Băsescu vin într-un moment de maximă tensiune politică.

Foto: Profimediaimages.ro

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