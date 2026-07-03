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Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc, informează Digi24. Perchezițiile din iunie au dezvăluit 20 de grame de droguri de mare risc și sume semnificative de bani.

Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc

Cristian Pomohaci, cântăreț de muzică populară și fost preot, se confruntă cu acuzații grave. Potrivit Digi24, cântărețul a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Târgu Mureș sub acuzația de trafic de droguri de mare risc, fiind plasat în arest preventiv. Acesta este acuzat că ar fi deținut și distribuit substanțe interzise între 2024 și 2026.

Descoperiri șocante în urma percheziției

În urma unei percheziții efectuate în locuința sa din Târgu Mureș, la începutul lunii iunie 2026, autoritățile au descoperit 20 de grame de 3-CMC, un drog de mare risc, alături de o sumă semnificativă de bani în diverse valute. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, probele adunate indică faptul că Pomohaci ar fi furnizat droguri sub formă de substanțe cristaline mai multor persoane pentru consum.

Decizia instanței: arest preventiv

La 5 iunie 2026, Tribunalul Mureș a aprobat cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a artistului. Încercările avocaților acestuia de a obține revocarea măsurii arestării preventive sau înlocuirea cu arestul la domiciliu au fost respinse ca nefondate de instanță. Hotărârea a fost ulterior confirmată de Curtea de Apel Târgu Mureș, care a considerat că inculpatul trebuie să rămână în arest preventiv.

„Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpatul (…), trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000, împotriva încheierii penale din 26.06.2026, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureș din cadrul dosarului nr. 2285/102/2026/a1.1, pe care o menține. În baza art. 242 alin.2 C.proc.pen. respinge ca nefondate cererile de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire cu măsura arestului la domiciliu, prin apărător ales. (…) Definitivă”, se arată pe pagina Curții de Apel Târgu Mureș.

Un caz controversat

Cazul lui Cristian Pomohaci, cunoscut anterior și pentru alte acuzații, inclusiv de agresiune sexuală și viol asupra unui minor, a stârnit reacții puternice în societate. Rămâne de văzut care va fi deznodământul acestui proces.

Foto: Hepta.ro

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