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Descoperă temperatura ideală la care să setezi aerul condiționat în zilele toride de vară. Medicii explică cum să te odihnești mai bine și să-ți protejezi sănătatea.

La câte grade trebuie setat aerul condiționat în timpul caniculei

În zilele toride de vară, când temperaturile trec frecvent de 35 de grade Celsius, somnul poate deveni o adevărată provocare. Aerul condiționat pare soluția salvatoare, dar utilizarea lui corectă este esențială pentru a evita disconfortul sau posibilele probleme de sănătate. Ce temperatură este ideală în dormitor?

Cheia unui somn de calitate pe timp de caniculă stă în menținerea unei temperaturi optime în dormitor. „În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută, în general, între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții”, a spus medicul pneumolog Răzvan Lungu, pentru Digi24.

Un alt aspect esențial este să evităm diferențele mari de temperatură între interior și exterior. Răcirea bruscă a locuinței poate crea disconfort, mai ales în zilele toride. Dr. Lungu recomandă: „O soluție eficientă este setarea inițială a aparatului de aer condiționat la aproximativ 25-26 de grade Celsius, urmată de reducerea treptată până la nivelul considerat confortabil”.

Este sigur să dormim cu aerul condiționat pornit?

Un alt subiect frecvent dezbătut în sezonul cald este dacă aerul condiționat poate fi folosit pe timpul nopții. Specialistul în somnologie Răzvan Lungu vine cu vești bune: „Utilizarea aparatului de aer condiționat pe timpul nopții nu reprezintă un risc major pentru sănătate, dacă acesta este folosit corect. Este recomandat ca fluxul de aer rece să nu fie orientat direct către pat și să fie evitată expunerea prelungită la curenți puternici”.

Când aparatul este setat la o temperatură moderată și instalat corespunzător, riscurile sunt minime. Dimpotrivă, în timpul caniculei, aerul condiționat poate preveni efectele negative ale supraîncălzirii, precum deshidratarea, oboseala sau insomniile.

„În realitate, disconfortul cauzat de aerul condiționat este adesea exagerat, în timp ce efectele nocive ale temperaturilor ridicate asupra organismului sunt mult mai semnificative. Expunerea prelungită la căldură excesivă poate afecta calitatea somnului și poate agrava diverse afecțiuni”, adaugă medicul, pentru Digi24.

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De ce ne tulbură căldura somnul?

Somnul de calitate depinde de capacitatea corpului de a-și regla temperatura internă. În mod natural, organismul își scade temperatura înainte de culcare pentru a se pregăti de odihnă. Însă, dacă în cameră este prea cald, acest proces devine dificil, ceea ce poate întârzia adormirea și compromite calitatea somnului.

În nopțile fierbinți, somnul este adesea superficial și întrerupt de treziri frecvente, afectând în special fazele de somn profund (N3) și somnul REM. Acestea sunt esențiale pentru refacerea completă a organismului, pentru consolidarea memoriei și pentru menținerea echilibrului emoțional și cognitiv.

„Numeroase studii, precum și recomandările American Academy of Sleep Medicine (AASM) și ale European Sleep Research Society (ESRS), transmit că temperatura din mediul în care dormim este unul dintre cei mai importanți factori care influențează calitatea somnului”, explică Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog, pentru Digi24.

Sfaturi pentru un somn odihnitor pe timp de caniculă

Setează aerul condiționat corect: Începe cu 25-26 de grade și ajustează treptat temperatura până când te simți confortabil. Evită diferențele mari între interior și exterior. Poziționează corect aparatul: Asigură-te că fluxul de aer rece nu este orientat direct spre pat. Hidratează-te corespunzător: Consumă apă suficientă pentru a preveni deshidratarea. Alege materiale ușoare: Lenjeria de pat din bumbac și pijamalele din materiale naturale pot ajuta la reglarea temperaturii corpului. Ventilație naturală: Dacă este posibil, aerisește camera dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

Foto: Shutterstock.com

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