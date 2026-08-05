Profesorii amenință cu boicotarea începerii anului școlar 2026-2027. Care sunt nemulțumirile cadrelor didactice

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Profesorii amenință că vor boicota începerea anului școlar 2026-2027, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ avertizează că dascălii iau în calcul amânarea cursurilor prevăzute să înceapă pe 7 septembrie.

Profesorii din România amenință cu boicotarea anului școlar

Profesorii din România sunt hotărâți să își facă vocile auzite! Nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării, aceștia iau în calcul o măsură radicală: boicotarea începerii anului școlar 2026-2027, programată pentru 7 septembrie.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a lansat un semnal de alarmă, avertizând că tensiunile din rândul cadrelor didactice au atins cote critice.

Profesorii cer respect și recunoaștere pentru eforturile lor și amenință că vor lua decizii ferme dacă revendicările nu le vor fi ascultate.

Simion Hăncescu, președintele FSLI, a explicat că această opțiune extremă este analizată, deoarece dascălii sunt profund nemulțumiți de modul în care sunt tratați.

„Aceasta este o măsură pe care o vom lua în calcul, dar decizia finală aparține angajaților, după ce aceștia se vor întoarce în cancelarii. Profesorii sunt foarte indignați și așteaptă un deznodământ. Adică speranța noastră este că Legea salarizării nu va trece sau, dacă va trece, să treacă în forma propusă de noi, în care să fie fiecare profesor așezat acolo unde este locul lui, unde se vede și evoluția în carieră, și în care debutantul să plece de la salariul mediu brut pe economie”, a declarat acesta pentru Adevărul.

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Noua lege a salarizării dezavantajează cadrele didactice

Noua lege a salarizării, aflată încă în stadiul de negociere, ar putea dezavantaja semnificativ personalul didactic, ceea ce ar însemna o ignorare a contribuției lor esențiale. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a subliniat însă că proiectul nu va fi trimis încă în Parlament, iar negocierile cu sindicatele din Educație și Sănătate vor continua timp de două săptămâni.

„Este clar că încă nu suntem pregătiți cu legea salarizării pentru a fi asumată de Parlament din rațiuni foarte simple: avem două sectoare, sănătate și educație, unde tensiunile sociale din cauza acestei campanii majore de dezinformare și pe de altă parte, din cauza problemelor pe care sistemele le au în mod obiectiv, nu există încă un consens că proiectul ar putea într-adevăr să treacă”, a declarat acesta.

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Pentru profesori, această lege reprezintă mai mult decât niște cifre pe hârtie, este o chestiune de respect, susținere și viitor.

„Profesorii trebuie să fie plătiți pe măsura responsabilității pe care o au în formarea generațiilor viitoare. Este timpul să arătăm că știm să ne respectăm dascălii”, a concluzionat Simion Hăncescu.

Sursă foto: Shutterstock

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