Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat fizic de un profesor: „Sunt năucită de evoluția acestor lucruri"

Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat fizic de un profesor: „Sunt năucită de evoluția acestor lucruri”

Mara Bănică a răbufnit după ce fiul său, Dima, a fost agresat fizic de un profesor în apropierea unui prestigios colegiu din București. Jurnalista a povestit cum a avut loc incidentul și de decizie a luat imediat pentru a-și proteja copilul.

Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat de un profesor

Totul a început cu o situație aparent inofensivă. Dima, însoțit de doi colegi, se întorcea de la școală când a avut o scurtă interacțiune cu un profesor care nu le preda. Potrivit mărturiilor, profesorul, întorcându-se de la cumpărături, s-a simțit incomodat de elevi pe trotuar și le-ar fi cerut să se legitimeze într-un mod agresiv.

„Copilul mergea spre casă, împreună cu doi prieteni. A căzut un penar, nu știu care dintre ei s-a aplecat să ia penarul, râzând, cum se pleacă de la ore. Domnul profesor […] a considerat să le spună «Ia legitimați-vă, bă». Primul speriat zice «Pe mine mă cheamă X, sunt elev în clasa a VIII-a B»”, a povestit Mara Bănică pentru Spynews.

Dima, surprins de tonul cadrului didactic, i-a cerut acestuia să își repete numele, iar în acel moment profesorul l-ar fi lovit cu piciorul, vizând zona intimă.

Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
„În clipa în care i-a zis, i-a dat un picior cu talpa, înspre testicule țintea mă gândesc, iar de pumn s-a ferit. Al treilea copil a început să plângă. Dima a luat-o la fugă în școală și m-a sunat. Eu am ajuns în 7 minute. c”, a declarat jurnalista.

Ce au descoperit Adriana Bahmuțeanu și avocata ei în niște documente care îl vizau pe Silviu Prigoană, la un an de la moartea afaceristului. „Banii au fost…”
Ce au descoperit Adriana Bahmuțeanu și avocata ei în niște documente care îl vizau pe Silviu Prigoană, la un an de la moartea afaceristului. „Banii au fost…”
Ce măsuri a luat jurnalista

Imediat după ce a fost anunțată de fiul său, Mara Bănică a acționat fără întârziere. Dima a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru o evaluare, iar mama sa a obținut un ordin de protecție împotriva profesorului implicat. De asemenea, pentru a evita incidente viitoare, jurnalista a decis să-și mute fiul la o școală privată din anul școlar următor.

„Sunt bombardată de la părinți cu înregistrări audio, video, plângeri peste plângeri, nimeni nu i-a făcut nimic. A dat în judecată trei profesoare, a câștigat. E un om care cred că trebuie evaluat din punct de vedere medical. Eu am solicitat prin avocat o expertiză psihiatrică, care să se desfășoare la INML”, a mai spus ea.

Din păcate, acest incident nu este unul izolat. După ce cazul a fost mediatizat, mai mulți părinți au contactat-o pe jurnalistă și i-au relatat experiențe similare trăite de copiii lor cu același profesor.

Mara Bănică face apel la autorități pentru a analiza serios comportamentul profesorului și pentru a preveni astfel de situații în viitor. Jurnalista a lăudat și implicarea rapidă a procurorului de caz, subliniind că acesta a lucrat inclusiv în weekend pentru a solicita prelungirea ordinului de protecție.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
