Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat fizic de un profesor: „Sunt năucită de evoluția acestor lucruri”

Mara Bănică a răbufnit după ce fiul său, Dima, a fost agresat fizic de un profesor în apropierea unui prestigios colegiu din București. Jurnalista a povestit cum a avut loc incidentul și de decizie a luat imediat pentru a-și proteja copilul.

Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat de un profesor

Totul a început cu o situație aparent inofensivă. Dima, însoțit de doi colegi, se întorcea de la școală când a avut o scurtă interacțiune cu un profesor care nu le preda. Potrivit mărturiilor, profesorul, întorcându-se de la cumpărături, s-a simțit incomodat de elevi pe trotuar și le-ar fi cerut să se legitimeze într-un mod agresiv.

„Copilul mergea spre casă, împreună cu doi prieteni. A căzut un penar, nu știu care dintre ei s-a aplecat să ia penarul, râzând, cum se pleacă de la ore. Domnul profesor […] a considerat să le spună «Ia legitimați-vă, bă». Primul speriat zice «Pe mine mă cheamă X, sunt elev în clasa a VIII-a B»”, a povestit Mara Bănică pentru Spynews.

Dima, surprins de tonul cadrului didactic, i-a cerut acestuia să își repete numele, iar în acel moment profesorul l-ar fi lovit cu piciorul, vizând zona intimă.

„În clipa în care i-a zis, i-a dat un picior cu talpa, înspre testicule țintea mă gândesc, iar de pumn s-a ferit. Al treilea copil a început să plângă. Dima a luat-o la fugă în școală și m-a sunat. Eu am ajuns în 7 minute. c”, a declarat jurnalista.

Ce măsuri a luat jurnalista

Imediat după ce a fost anunțată de fiul său, Mara Bănică a acționat fără întârziere. Dima a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru o evaluare, iar mama sa a obținut un ordin de protecție împotriva profesorului implicat. De asemenea, pentru a evita incidente viitoare, jurnalista a decis să-și mute fiul la o școală privată din anul școlar următor.

„Sunt bombardată de la părinți cu înregistrări audio, video, plângeri peste plângeri, nimeni nu i-a făcut nimic. A dat în judecată trei profesoare, a câștigat. E un om care cred că trebuie evaluat din punct de vedere medical. Eu am solicitat prin avocat o expertiză psihiatrică, care să se desfășoare la INML”, a mai spus ea.

Din păcate, acest incident nu este unul izolat. După ce cazul a fost mediatizat, mai mulți părinți au contactat-o pe jurnalistă și i-au relatat experiențe similare trăite de copiii lor cu același profesor.

Mara Bănică face apel la autorități pentru a analiza serios comportamentul profesorului și pentru a preveni astfel de situații în viitor. Jurnalista a lăudat și implicarea rapidă a procurorului de caz, subliniind că acesta a lucrat inclusiv în weekend pentru a solicita prelungirea ordinului de protecție.

