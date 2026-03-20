Alina Pușcaș, complet schimbată după un an în care s-a luptat cu probleme de sănătate. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme: „Mult stres și stări de panică”

Alina Pușcaș a vorbit sincer despre anxietate, stres, stări de panică și alte probleme de sănătate prin care a trecut în ultimul an. Vedeta a recunoscut că s-a îngrășat 10 kilograme, după ce a ajuns să nu mai aibă grijă la alimentație și să se lase de sport. Cum a reușit să treacă prin toate provocările și în ce stare se află acum? Iată ce spune prezentatoarea.

Alina Pușcaș, copleșită de probleme de sănătate

Alina Pușcaș are 40 de ani și a vorbit sincer despre cum a ajuns să se îngrașe 10 kilograme anul trecut. Vedeta a trecut prin burnout, dar s-a luptat și cu o infecție la rinichi, iar stresul, anxietatea și stările de panică s-au instalat pe nesimțite și i-au afectat viața.

În cadrul unui interviu acordat Revista Viva!, Alina Pușcaș a vorbit despre ultimii ani. Ea a spus că nu a ajuns la depresie, dar a simțit din plin tot stresul. În plus, anul trecut a observat că a pus 10 kilograme, după ce s-a lăsat de mers la sală și nu s-a mai preocupat de alimentația ei.

„Un an foarte greu din punctul meu de vedere. La fel am spus și despre 2024. Mi se pare că din 2023 și până acum au fost ani grei, haotici. Știți cum e, la final de an, prin rezoluțiile pe care ți le pui, speri să fie mai bine.

Și, cumva, mi s-a părut că am ajuns în fiecare an aproape de punctul în care mi-am dorit să ajung, dar cu niște eforturi colosale, cu multe nopți nedormite, mult stres și stări de panică la un moment dat. La depresie nu am ajuns, dar stresul l-am simțit din plin. Probabil din motivul ăsta nu am mai reușit în 2023 și 2024 să merg la sală, pentru mine.

A renunțat la disciplină și alimentația sănătoasă

Prezentatoarea a vorbit despre faptul că nu a mai avut chef să țină cont de alimentația sănătoasă și a decis să mănânce ce vrea. Ulterior, au apărut alte probleme și nu a mai fost la sală, așa că a câștigat 10 kilograme în plus.

„După care au venit și celelalte probleme și nu m-am mai dus deloc la sală. Și s-a văzut: zece kilograme în plus. Nu mi-am dat seama că sunt zece, dar în 2025, prin mai, când m-am urcat pe cântar, am zis: Wow, nu pot să cred că am zece kilograme în plus!. Și totul mi s-a tras de la acel burnout despre care am vorbit

Din mai 2025, înainte de vacanța de vară, mi-am dat un reset și am zis: Până aici!. Mi-am dat restart, mi-am reluat disciplina, iar acum sunt în procesul acela în care redevin eu”, a mai spus Alina Pușcaș.

