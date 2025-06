Reacția Alinei Pușcaș, după ce a aflat că Ilinca Vandici a dat și ea casting pentru rolul de prezentatoare la „Te cunosc de undeva”: „M-ați pus pe mine cobai, iar ei îi spuneți ce trebuie să facă” / EXCLUSIV

Povestea Alinei Pușcaș despre cum a ajuns să prezinte emisiunea „Te cunosc de undeva” este una care, la prima vedere, pare desprinsă dintr-un vis profesional devenit realitate. Însă, în culise, procesul a fost departe de a fi simplu sau lipsit de momente tensionate. Vedeta ne-a vorbit în exclusivitate la Fresh by Unica despre o situație care a marcat-o profund: momentul în care a aflat că Ilinca Vandici a dat și ea casting pentru același rol.

Reacția Alinei Pușcaș, după ce a aflat că Ilinca Vandici a dat și ea casting pentru TDU

După ce a încheiat filmările pentru „Narcisa Sălbatică” – un serial care a avut un real succes, Alina Puşcaş a fost chemată la un casting pentru rolul de prezentatoare TV la un show de la Antena 1. Făra sa ştie despre ce este vorba, aceasta s-a prezentat, dat fiind că îi surâdea să ia castingul, chiar dacă nu i se oferise prea multe detalii despre conceptul emisiunii „Te cunosc de undeva”.

La scurt timp după casting, Alina Puşcaş a aflat că şi Ilinca Vandici participase la selecţie. Iar surpriza a fost totală, mai ales pentru că nimeni din echipă nu o informase despre acest lucru. A simțit că a fost lăsată pe dinafară, că în timp ce ea fusese supusă unui test sincer și exigent, altor candidați li se ofereau poate avantaje sau informații suplimentare.

Aşa cum era logic, Alina Puşcaş a reacţionat imediat. Șocată și confuză, a pus imediat mâna pe telefon pentru a cere explicații.

„Alina Puşcaş: Nu mai zic că a fost și mai traumatizant, pentru că, după ce am dat eu castingul, a apărut în presă, peste tot, că a dat același casting și Ilinca Vandici. Păi stai un pic! Înseamnă că ei au zis ceva și mie nu mi-au zis nimic? Stai, că sun! Am sunat și am zis: „Băi, ce-ați făcut? Între timp m-ați pus pe mine cobai, ați încercat pe mine, ați văzut ce a funcționat, ce n-a funcționat și, după aia, o chemați pe Ilinca și ei îi spuneți ce trebuie să facă?”

Deși între Alina și Ilinca existase o relație bună pe platoul „Narcisa Sălbatică”, orgoliul și contextul tensionat au împiedicat-o să o sune direct. În mod normal, poate ar fi discutat ca între colege, însă situația era una delicată. Se simțea rănită și nu putea trece peste acea senzație de nedreptate”, ne-a mai spus vedeta.

Inițial, a ezitat să ia legătura cu colega sa. A preferat să aștepte rezultatul castingului și, doar dacă ar fi fost cazul, ar fi reluat discuția. A ales însă să sune direct la sursă – la cei din echipă – pentru a întreba dacă informațiile apărute în presă erau adevărate. I s-a confirmat că, într-adevăr, castingul a fost deschis pentru mai multe persoane. Răspunsul, deși logic și corect procedural, a lăsat-o cu un gust amar.

„Elena Popa: Dar pe ea ai sunat-o? Că ai fost cu ea la Narcisa Sălbatică. Nu i-ai zis: „Ce faci?”

Alina Puşcaş: Am fost cu ea la Narcisa Sălbatică și ne-am înțeles super bine, dar eram așa, un pic pe orgoliu după ce am fost la castingul ăla, că nu puteam să o sun să zic: „Măi, tu cum ai dat?” Am zis că stai să vedem cine câștigă și, după aceea, dacă e cazul, sun. N-am sunat. Am sunat doar acolo și am întrebat: „Măi, stai un pic, e adevărat?”

„Da,” mi-a zis, „măi, stai un pic, că da, mă rog, trebuia să facem oricum casting cu mai multă lume. Nu e ca și când…”

„Ah, ok, bine, n-am știut.” Eu am crezut că doar eu și făceați cu mai mulți băieți. Atâta. Și atunci m-am calmat, n-am avut ce face. Dar eram speriată, pentru că, deși nu știam ce fel de proiect e, îmi doream cumva să am o continuitate.

Și singura variantă, la acel moment, era să continui în televiziune, în Antenă. Mi se părea și normal, în sensul în care, dacă a avut așa succes Narcisa Sălbatică, era cumva păcat să nu-ți iei oameni din această producție”, ne-a spus Ilinca Vandici, în exclusivitate, la Fresh by Unica.

În ciuda tuturor emoțiilor, incertitudinilor și sentimentelor de nedreptate de la început, Alina Pușcaș a reușit nu doar să obțină rolul de prezentatoare la „Te cunosc de undeva”, ci să-l transforme într-o veritabilă carte de vizită. A prezentat emisiunea timp de 16 sezoane, devenind una dintre cele mai longevive și apreciate figuri din istoria show-ului. A demonstrat că profesionalismul și reziliența pot trece dincolo de orice obstacol, iar experiențele tensionate de la început au fost doar primul pas spre un succes de durată.

