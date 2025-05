Alina Puşcaş, dezamăgită, după ce a aflat de la Măruţă de plecarea lui Cosmin Seleşi de la „Te cunosc de undeva”: „Am crezut că suntem colegi apropiați. Am picat la mijloc” / EXCLUSIV

Colaborarea dintre Alina Pușcaș și Cosmin Seleși a durat aproape un deceniu și a fost una dintre cele mai apreciate de telespectatorii emisiunii „Te cunosc de undeva”. Deși pe ecran relația lor părea impecabilă, în spatele camerelor lucrurile au fost departe de a fi perfecte, după cum ne-a dezvăluit prezentatoarea TV în cadrul emisiunii Fresh By Unica.

Cum l-a cunoscut Alina Puşcaş pe Cosmin Seleşi

Alina Puşcaş ne-a povestit că la momentul castingului nu îl cunoștea deloc pe Cosmin Seleşi. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată direct la selecția pentru prezentatorii „Te cunosc de undeva” și au improvizat un început de colaborare pe baza incertitudinilor și nesiguranțelor de moment. Fiecare era preocupat de propriul parcurs profesional, iar atmosfera de început a fost marcată mai mult de panică decât de chimie.

„Nu, nu ne știam. Ne-am cunoscut acolo. Am zis: „Și ce facem?” „Nu știu, sora mea, e la început.” Asta a rămas vorba lui: „Nu știu, sora mea, hai să vedem ce facem. Nu știu, vedem. Să-i zicem bună seara, bună seara, și vedem dacă mai încercăm ceva.”

Eram amândoi cumva panicați. Panicați în sensul în care el… Bine, el avea deja experiență, pentru că era actor de teatru și atunci probabil că partea de improvizație îi era foarte la îndemână. Dar el, probabil, își dorea foarte tare să ia acest rol de televiziune. Nu știu dacă era și pentru el primul rol de televiziune, dar seriale mai făcuse. Emisiune de divertisment nu cred, nu știu, nu știu sută la sută, că nu vreau să… Nu știu, e posibil, dar nu știu.

Dar el era cu dorința lui de a lua acest casting, eu cu disperarea mea că nu știu despre ce e vorba și mi-aș dori și eu să-l iau, dar… Nu știam dacă eram potrivită sau nu, dar eu voiam. Așa că, na, chiar nu pot să zic că a fost neapărat o chimie la început. A fost o panică de ambele părți”, a spus Alina Puşcaş, în exclusivitate, la Fresh by Unica.

Cu timpul, cei doi au reușit să se rodeze și să își creeze o dinamică funcțională în platoul emisiunii. Totuși, în culise au existat mai multe tensiuni, care s-au manifestat prin mici clinciuri cauzate de anumite motive despre care Alina Puşcaş vorbește în detaliu în cadrul emisiunii Fresh by Unica pe care o găsiţi mai jos sau AICI!

„Mă așteptam, ca după 10 ani, să-mi spună el: „Măi, sora mea, mă duc la PRO”

În ciuda acestor momente în care tensiunile atingeau cote înalte, Alina Puşcaş nu se aștepta la plecarea bruscă a lui Cosmin Seleși. Dezamăgirea cea mai mare a fost provocată de faptul că nu a aflat despre decizia lui de a părăsi „Te cunosc de undeva”, direct de la el, ci din emisiunea lui Cătălin Măruță.

Prezentatoarea TV ne-a mărturisit că, deși au fost colegi apropiați, au împărtășit evenimente personale și s-au susținut reciproc, Cosmin Seleşi nu i-a oferit nicio explicație nici până în prezent.

„Nu am știut dinainte. Asta a fost o chestie care pe mine m-a surprins, să zic așa, pentru că eu nu am aflat de la el. Eu chiar am crezut că suntem, de fapt, colegi apropiați. Am fost și la botez la el, a fost și el la soțul meu la cabinet de atâtea ori, în sensul de a-l ajuta. Și mă așteptam, ca după 10 ani, să-mi spună el așa, prietenește, gen: „Măi, sora mea, mă duc la ceilalți. Mă duc la Pro.”

Prima și prima dată am aflat eu singură, uitându-mă la televizor și văzându-l live la Măruță. Ceea ce, pentru mine, a fost clar un red flag (semnal de alarmă). Și eram sigură că s-a întâmplat ceva, pentru că noi nu aveam voie să fim prezenți în alte emisiuni de la alte posturi”, ne-a mărturisit Alina Puşcaş.

Alina Puşcaş ne-a dezvăluit a fost șocată să îl vadă pe fostul ei coleg live la o altă televiziune, mai ales că în trecut nu i se permisese nici măcar să participe la un interviu într-un context neutru. Pentru ea, această apariție a fost semnalul clar că în culise se întâmplă ceva, iar plecarea era iminentă.

„Și eu îmi amintesc și acum când am cerut, la un moment dat, să mă duc la Prima, alături de Andreea Petrescu, să promovăm filmul „Zăpadă, ceai și dragoste”, a lui Vârciu, care era în cinematografe. Adică nu era vreo chestie… nu ar fi intrat în niciun fel de conflict de interese cu postul. Și nu a fost aprobată. Și era Prima, nu era ProTV.

Citeşte şi: Motivul pentru care Alina Pușcaș nu se uită cu soțul și cei trei copii la „Te cunosc de undeva!”: „Ei de văzut mă văd” / Exclusiv

Citeşte şi: Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au dus negocieri intense în timpul amenajării casei lor: „A fost un mic război între noi” / Exclusiv

Și atunci mi-am dat seama, în momentul în care l-am văzut acolo, singură. Și cred că și-a dat seama toată România că urmează ceva. Exact. După care l-am văzut, sau auzisem din presă, că semnase pentru Revelion. Și am zis: „Mă, e clar”, ne-a spus Alina Puşcaş, în exclusivitate.

Mai mult, în perioada respectivă, au apărut și speculații din cauza cărora a fost prinsă la mijloc în ceea ce priveşte plecarea lui Cosmin, dar despre care puteţi afla mai multe din emisiunea noastră integrală.

„Dar cumva m-am simțit un pic supărată pe el, pentru că am picat eu la mijloc pentru niște decizii pe care le-a luat el. De ce eu? De ce?”, ne-a spus Alina Puşcaş.

În prezent, Alina Pușcaș colaborează cu Pepe în cadrul aceleiași emisiuni și mărturisește că între ei există o relație profesională foarte bună. După dezamăgirea provocată de plecarea lui Cosmin Seleși, noua echipă pare să îi fi redat echilibrul de care avea nevoie.

Sursa foto: Unica.ro şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News