Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au dus negocieri intense în timpul amenajării casei lor: „A fost un mic război între noi” / Exclusiv

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu, soțul ei, sunt proprietarii uneia dintre cele mai uimitoare case din România, în mare parte datorită pasiunii prezentatoarei de la „Te cunosc de undeva!” pentru design-ul interior. La avanpremiera sezonului 21 al emisiunii pe care o găzduiește la Antena 1, Alina ne-a spus ce compromisuri au făcut ea și partenerul ei de viață în procesul amenajării locuinței lor.

Alina Pușcaș și soțul ei, negocieri intense în etapa amenajării casei lor

Alina Pușcaș (40 de ani) și Mihai Stoenescu (50 de ani) s-au mutat în casa lor în primăvara anului 2024, la patru ani de la demararea construcției. Vila cu un etaj este foarte interesantă din punct de vedere geometric, fiind alcătuită din două dreptunghiuri suprapuse unul peste celălalt în direcții diferite. În mai puțin de un an de la mutare, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” a terminat amenajarea locuinței, în care a investit atât bani, cât și foarte mult timp. Casa are un design modern și include o selecție spectaculoasă de decorațiuni unice, alese personal de protagonista din „Narcisa sălbatică”.

În exclusivitate pentru Unica.ro, Alina Pușcaș a spus cum au reușit ea și soțul ei să ajungă la un numitor comun, deși aveau viziuni de design complet diferite.

„A fost un mic război între noi, dar l-am câștigat.”

„El și-ar fi dorit să fie și mai minimalist totul. Și mie îmi place minimalismul, dar dacă merg la un hotel. Acasă, acolo unde ești în fiecare zi, mi se pare că e nevoie să existe și elemente calde. Și aici a fost un mic război între noi, dar l-am câștigat. (râde) Mi se pare normal. A înțeles și el că am avut dreptate, pentru că trebuie să simți căldura unui loc, indiferent de preferințele de design interior.

Mai avem acum niște lucruri pe care am agreat de comun acord că le vom face exact cum își dorește el. Își dorește un mic cuibușor în care să aibă o saună. Și am zis, «nicio problemă, poți să o faci cum vrei tu, nu am de gând să intru acolo!». Mie nu-mi place sauna uscată, îmi place Hammam-ul, îmi place sauna cu abur. Așa că prefer să mă duc la sală, unde am și Hammam, și saună uscată, și sală de fitness. Nu vreau să am acasă, pentru că mi se pare că ajungi să te lenevești dacă ai acasă”, a povestit Alina Pușcaș, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu, escapadă romantică în doi de Ziua Îndrăgostiților

Alina ne-a mărturisit și că timpul i-a permis mai mult ei, decât soțului ei, să se implice în amenajarea casei lor. Dar, chiar dacă nu a fost la fel de prezent pe șantier, medicul stomatolog a fost implicat în fiecare alegere a soției lui. Mihai Stoenescu a fost mult mai implicat în tot ceea ce a însemnat acte și tehnic.

În prezent, Alina și soțul ei, care au trei copii împreună, pe Alexandru (9), Melissa (8) și Iris (5), se află într-o vacanță în doi în Oman.

„Am auzit de foarte mult timp că ar fi un loc senzațional și într-un final ne-am hotărât să mergem acum”, ne-a răspuns prezentatoarea de la Antena 1, când am întrebat-o dacă va sărbători Ziua Îndrăgostiților într-un mod special.

Imagini cu casa spectaculoasă a Alinei Pușcaș

Foto: Instagram/@alina_puscas_; Captură YouTube/Inside Channel

