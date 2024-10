Alina Pușcaș a avut certuri cu soțul din cauza unui obicei nesănătos: „Cea mai aprinsă a fost acum vreo doi ani” / Exclusiv

Fiecare întâlnire cu Alina Pușcaș este o reală plăcere datorită sincerității sale debordante și personalității ei efervescente. Cu o energie parcă inepuizabilă, prezentatoarea de la Antena 1 se împarte cu succes între viața de familie, cariera de pe micul ecran și campaniile din mediul online. Despre toate acestea ne-a vorbit pe larg într-un interviu prilejuit de evenimentul de lansare a seriei de smartwatch-uri HUAWEI WATCH GT 5.

Alina Pușcaș, despre tehnologie în raport cu relația de cuplu și rolul de mamă

Alina Pușcaș și Unica.ro s-au intersectat la sfârșitul lunii septembrie, la Barcelona, unde a avut loc lansarea seriei de smartwatch-uri HUAWEI WATCH GT 5, sub conceptul „Fashion Edge”. A fost o oportunitate pentru noi să o vedem pe prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” în acțiune în rolul de creator de conținut online și să vorbim cu ea despre tehnologie și efectele sale asupra vieții de cuplu și dezvoltării copiilor, dar și despre ce se mai întâmplă în prezent în viața ei.

Am pornit discuția cu Alina de la smartwatch-ul lansat recent, care reprezintă atât o sursă de informații utile despre activitatea sa fizică și nivelul ei zilnic de stres, cât și un accesoriu ușor de integrat în orice ținută, de la cele casual la cele mai elegante. Am vorbit cu protagonista din „Narcisa Sălbatică” și despre obiceiul nesănătos care a adus certuri în căsnicia cu soțul ei, Mihai Stoenescu, dar și despre cum gestionează timpul pe care cei trei copii ai ei, Alexandru, Melissa și Iris, îl petrec în fața ecranelor.

Care este sursa ei de motivație

Cum te-a ajutat tehnologia (smatwatch ul HUAWEI WATCH GT 5 Pro) să gestionezi sau să îți îmbunătățeșți forma fizică, bunăstarea mentală și emoțională?

Încă din momentul lansării noului HUAWEI WATCH GT 5 Pro, am constatat că se pune tot mai mult accentul pe sănătate și modalitățile cele mai la îndemână de a o îmbunătăți.

Așa că, mi-am propus să încep cu o monitorizare mai atentă a nivelului de stres, activitatea mea fizică zilnică, monitorizare pulsului, respirației și, în special, să încerc să îmi ascult ceasul atunci când mă sfătuiește să mă pun mai devreme la somn.

Primul pas l-am făcut, clar – am găsit MOTIVAȚIA (ceasul) de a îndeplini sarcinile zilnice. Încă sunt la stadiul în care am reușit destul de puțin să îmbunătățesc partea de somn și nivelul de stres dar… mă țin tare și sunt convinsă că în câteva săptămâni toate cele menționate mai sus se vor îmbunătăți semnificativ.

Care sunt criteriile în baza cărora îți alegi clienții cu care colaborezi și campaniile din care faci parte?

Am trei criterii destul de clare de la care nu mă abat:

Întotdeauna să mi se permită să testez produsul cu aproximativ 1 lună înainte, dacă vorbim despre produse de întreținere de orice fel și numai în cazul în care am constatat că mi se potrivesc, le promovez;

Nu aleg niciodată produse care promit lucruri irealizabile (ceaiuri miraculoase de slăbit, pasta de dinți ce albește, etc.)

Aleg numai campaniile care îmi oferă libertatea de a realiza și edita/monta în felul meu materialele de marketing.

Citește și: Cum și-a amenajat Alina Pușcaș bucătăria din casa nouă. „Lustrele arată ca niște chipsuri” / Galerie foto

Prezentatoarea TV nu se teme de fenomenul cancel culture

Cum ții pasul cu trendurile din social media în paralel cu viață de familie și cariera?

Destul de greu, pentru că social media nu este jobul meu. Este, mai bine spus, un portal către lumea mea reală… Îmi este ușor să postez lucruri de zi cu zi, reale, care mă caracterizează, dar nu îmi mai dau seama dacă aspectul acesta mai este sau nu apreciat… sau lumea își dorește mai degrabă un miraj permanent…

Ți-a fost vreodată teamă de cancel culture? Ce părere ai despre acest fenomen?

Nu mi-a fost teamă pentru că nu mi-am pus problema… În România nu pot spune că am întâlnit fenomenul. Dincolo de granițe este mai des întâlnit. Nu mi-a fost teamă, de fapt, pentru simplul fapt că personal, nu mi-am permis niciodată să vorbesc public într-o manieră care să șocheze vreodată. Nu am înjurat public, nu am dat cu hate… M-am ținut departe de subiecte mult prea sensibile pentru că societatea a devenit mult prea permisivă în general cu orice tip de manifestare.

Cancel Culture nu se va întâmpla decât cu o persoană bine cunoscută indiferent de domeniu. Atâta timp cât toată lumea marșează pe libertatea de exprimare… acest principiu ar fi normal să fie aplicabil și persoanelor publice fară a fi amenințate de fenomenul Cancel Culture.

Citește și: La nici 5 ani, fiica Alinei Pușcaș a uimit la evaluarea făcută în sistemul privat de învățământ. „Au băgat-o direct la școală” / Exclusiv

Alina Pușcaș a avut certuri cu soțul din cauza timpului petrecut pe telefonul mobil

A fost vreodată timpul petrecut pe telefon motiv de ceartă în cuplu?

Da, bineînțeles că a fost. Cea mai aprinsă a fost acum vreo doi ani când …da, petreceam prea mult timp pe social media. Obișnuiam să răspund fiecărui mesaj privat în parte, indiferent de întrebare sau oră. În urma acelor dispute am stabilit că în momentul în care suntem cu toții acasă, veniți de pe la școală, cumpărături, muncă… să lăsăm social media pe noptieră.

Ți s-a părut vreodată tehnoligia benefică în relația de cuplu?

Hmmmmm… depinde foarte mult de ce tip de tehnologie este vorba. Dacă vorbim, de exemplu, despre utilizarea în cuplu a ceasurilor Huawei în scopul monitorizării competitive a antrenamentelor, da, e super benefică tehnologia.

Dacă vorbim despre telefonul folosit în cuplu, cu siguranță nu va aduce ceva benefic, pentru că ar însemna timp petrecut de fiecare în parte, în legea lui.

Citește și: Ce părere au Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, despre terapia de cuplu. „Am râs pe chestia asta” / Exclusiv

Cum gestionează Alina Pușcaș timpul pe care copiii ei îl petrec în fața ecranelor

Cum gestionezi timpul pe care copiii îl petrec în fața ecranelor? Ai vreo strategie prin care le impui limite fără că ei să le perceapă în mod negativ?

Sincer, nu prea mă interesează dacă limitarea aceasta ei o percep în mod negativ, pentru că utilizarea îndelungată în sine este total negativă. Am simțit-o direct pe ei în vacanța de vară. Le-am dat mai multă libertate și nu se mai puteau concentra la nimic altceva.

Zilnic au voie să se joace pe tableta/telefon/PS/VR maxim 30 minute în timpul școlii și 1 oră pe zi în weekend.

La ce vârstă au primit copiii ei telefoane

Care ți se pare vârstă ideală ca un copil să aibă telefon personal și cont de social media?

Cei mari ai mei au primit telefoane la 8 și, respectiv, 9 ani, pentru că ori de câte ori plecau în deplasare pe undeva aveam nevoie să iau legătură cu ei. Bineînțeles că nu au conturi de social media de niciun fel. Le-am interzis momentan TikTokul, Instagramul, Facebookul. Se pot uita pe YouTube la concerte și strategii de jocuri pe care le practică.

Mi-aș dori să se amâne cât de tare momentul în care vreunul dintre ei să își facă un cont de social media. Mi-aș dori să se amâne cel puțin până la 16 ani…

Cum decizi ce imagini și filmări publici pe social media cu copiii tăi?

În general postez numai filmulețele în care sunt simpatici sau au realizat ceva ce le ridică foarte mult stima de sine. Nu postez niciodată înainte să le arat ceea ce am filmat. Și, bineînțeles, le cer acordul înainte de postare. Cumva sper ca, văzându-mă pe mine folosind social media zi de zi, să li se pară în câțiva ani o banalitate și să nu și-o dorească.

Citește și: Alina Pușcaș vrea ca hate-ul online să fie pedepsit penal. „E groaznic. Să existe niște legi dure” / Exclusiv

Încă puțin și termină amenajarea noii case

Te-ai mutat în casă nouă la începutul anului. Cum ai încorporat tehnologia în amenajarea noii locuințe? Ai încheiat amenajarea sau mai ai lucruri de făcut? Dacă da, ce anume?

Da, m-am mutat în aprilie și încă suntem la faza de completări. Nu este cu totul gata, încă mai avem destul de multe lucruri de făcut, dar nu contează. Sunt fericită că avem în sfârșit spațiu pentru toți și toate lucrurile noastre. Plus o curte generoasă care sper să ne ofere o comuniune minunată cu natura.

Nu am optat pentru sistemul de casă inteligentă pentru că mai nou, toată aparatura posibilă se conectează la câte o aplicație pe care să o gestionez din ceas sau din telefon. Centrala, cuptorul, aerul condiționat, sistemul de supraveghere, poarta…. cam tot.

La același eveniment HUAWEI au participat și Alexia Eram, Vlad Gherman și Ovidiu Buta. Cu stilistul am vorbit, tot într-un interviu Unica.ro, despre articolele vestimentare în care nu merită să investim, dar și despre trendurile-vedetă din această toamnă.

Foto: Arhiva personală

Urmărește-ne pe Google News