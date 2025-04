De ce a plecat de fapt Mihaela Tatu de la Antena 1: „Nu pot să fac durere!”

Mihaela Tatu a fost invitată recent la podcastul lui Bursucu, unde a vorbit deschis despre revenirea sa pe micile ecrane și despre decizia de a renunța la emisiunea „În direct cu România”, pe care o prezenta la Antena 1.

De ce a plecat de fapt Mihaela Tatu de la Antena 1

Mihaela Tatu (62 de ani) a revenit în televiziune pe 10 martie 2025, după o absență de 14 ani. Întoarcerea ei pe ecrane a fost marcată de un proiect nou la Antena 1, însă colaborarea nu a durat mult. La scurt timp după debutul emisiunii „În direct cu România”, prezentatoarea a decis să se retragă din proiect și să pună punct parteneriatului cu postul TV, fiind înlocuită de Mirela Vaida.

Acum, invitată la podcastul lui Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, îndrăgita prezentatoarea a vorbit despre plecarea de la Antena 1, mărturisind și motivul pentru care a luat această decizie.

Mihaela Tatu – Știu că toate lucrurile se vor așeza, e ce a vrut Doamne-Doamne.

Bursucu – Asta ți s-a întâmplat și acum o lună și jumătate?

Mihaela Tatu – Nu, nu mi s-a întâmplat acum o lună și jumătate, acum câteva zile. Aș vrea să punem odată pentru totdeauna punct. Am făcut o declarație pe Facebook foarte elegantă, am zis ce am avut de zis și am închis subiectul. 1. Am semnat un contract pentru formatul din primele două săptămâni, după care s-au schimbat, în formatul din următoarele săptămâni, nu ne-am mai înțeles și am plecat. Am plecat împreună! Nimeni nu a știut nimic, orice aș spune publicul va gândi ceea ce gândește el acasă. Mie nu-mi plăcea ce făceam, sub nicio formă, cu guguloi în stomac de nu-mi plăcea, ei nu erau mulțumiți. În acele două săptămâni nu am fost eu. Nu pot să fac durere! Nu pot să mă uit la tine și să scociorăsc exact unde te doare mai tare, întrebându-te de două-trei ori același lucru, dar cu alte cuvinte…

Mihaela Tatu, declarații sincere despre Andreea Esca și Teo Trandafir

Mihaela Tatu a vorbit tot în cadrul podcastului despre valorile care au ghidat-o în carieră și despre femeile pe care le admiră în media. Cu sinceritate și eleganță, prezentataorea a evidențiat calitățile a două figuri emblematice: Andreea Esca pentru profesionalismul din zona de știri, și Teo Trandafir, pentru zona de divertisment.

„Cu toții am învățat de la ea (n.r. – Teo Trandafir). Existau două ființe pe care le-am admirat în media; 1. știri – Andreea Esca, s-a născut cu știrea molecular. Are carismă, este incredibilă. Și Teo pe partea cealaltă, divertisment. Spontanitatea, cultura generală care se manifestă în acest fel de spontaneitate. Lumea este atentă la ce obține de la moderatorul emisiunii. Astea sunt cele două personaje feminine pe care le admir foarte mult în media.”, a spus Mihaela Tatu la podcastul lui Bursucu.

