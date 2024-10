Ținuta pe care o vei vedea peste tot în această toamnă. Ovidiu Buta, stilist: „În combinații fie relaxate, fie duse într-o zonă formală ” / Exclusiv

Ovidiu Buta ne-a spus ce este și ce nu este la modă în această toamnă, iar un lucru este cert: tehnologia este un trend care nu se va demoda prea curând! În exclusivitate pentru Unica.ro, stilistul a dezvăluit cum îl ajută tehnologia în viața de zi cu zi, care sunt articolele vestimentare în care nu merită să investim, dar și care sunt actualele trenduri-vedetă.

Ovidiu Buta, despre tehnologie și modă

Ovidiu Buta și Unica.ro s-au intersectat în Spania, la Barcelona, unde a avut loc lansarea seriei de smartwatch-uri HUAWEI WATCH GT 5, sub conceptul „Fashion Edge”. A fost, așadar, o oportunitate numai bună să vorbim despre tehnologie și modă. Datorită funcțiilor avansate și design-ului practic și modern, smartwatchul HUAWEI GT 5 a devenit rapid un foarte bun prieten pentru Ovidiu.

Am vorbit cu stilistul despre noul lui prieten, despre ce e in și ce e out în această toamnă, despre hainele în care merită să investim și hainele de care mai bine ne lipsim, dar și despre ținuta pe care o vom vedea peste tot anotimpul acesta, în interviul de mai jos.

„În această meserie comunicăm prin imagini.”

Cum te-a ajutat tehnologia (smartwatchul HUAWEI GT 5) să gestionezi sau să-ți îmbunătățești forma fizică, bunăstarea mentală și emoțională?

De când smartwatch-ul HUAWEI WATCH GT 5 Pro a intrat în viața mea, am învățat să fiu mult mai atent cu mine, să nu mai ignor anumite aspecte legate de sănătatea și viața mea. Mă ajută să îmi gestionez atât ziua, cât și noaptea, să înțeleg când și ce trebuie să fac. Este ca un prieten (foarte bun) care mă atenționează atunci când este necesar.

Cum a transformat tehnologia modul în care îți desfășori activitatea ca stilist?

În această meserie noi comunicăm prin imagini. Briefurile, mood board-urile, ideile – toate sunt imagini. Iar faptul că le pot accesa, arhiva și împărtăși atât de ușor îmi face meseria extraordinar de ușoară și, în special, foarte ordonată.

Ținuta pe care o vei vedea peste tot în această toamnă

Folosești instrumente virtuale de styling pentru a te ajuta să creezi ținute?

Folosesc mai degrabă resurse pe care le-am instalat pe telefon, precum site-uri de tendințe, de fashion business etc. Dar ceea ce mă ajută cel mai mult este, foarte surprinzător, Notepad-ul: în el îmi scriu ideile, pun pozele de care am nevoie și chiar îmi schițez rapid conceptele.

„În combinații fie relaxate, fie duse într-o zonă formală.”

Care sunt cele cinci trenduri vestimentare pe care crezi că le vom regăsi peste tot în această toamnă? În materie de culori sau combinații de culori, materiale, tipuri de haine sau accesorii.

Cu siguranță vom vedea foarte multe costume de inspirație masculină, purtate în combinații fie relaxate, cu balerini sau pantofi sport și tricouri, fie duse într-o zonă formală. Ador și dramatismul acestei perioade, pe care îl vom vedea mai ales sub forma accesoriilor: un pantof cu o formă surprinzătoare, de exemplu. Cred că va prinde bine și stilul „country chic”, pe care îl văd ca pe o escapadă care se întâmplă, în mod ironic, în mijlocul orașului.

În ce NU investește Ovidiu Buta

Care consideri că sunt trei accesorii sau piese vestimentare în care merită să investim? Dar invers, în ce nu crezi că merită să investim sume mari de bani?

Întotdeauna, dar întotdeauna, într-o cămașă albă, din poplin, perfect croită. La fel, un jeans de calitate care să îmbătrânească frumos atunci când îl speli. În ce NU investesc: în piese care nu au valoare de resale. Este o noutate pentru mine, dar cred că, în viitorul apropiat, multă lume va proceda la fel.

E vreun trend actual care abia aștepți să dispară?

Nu.

Cea mai mare greșeală vestimentară

Care sunt cele mai mari greșeli vestimentare pe care le-ai remarcat de-a lungul carierei tale?

O greșeală destul de frecventă este incapacitatea de a armoniza interiorul cu exteriorul. De aceea vedem persoane care nu se simt bine cu ele însele sau în lume. Dacă ești o persoană romantică, nu trebuie să te îmbraci în stil vampă, pentru că nu te vei simți confortabil cu tine. La fel și o persoană clasică, atunci când încearcă o tendință fantezistă.

Care sunt, din punctul tău de vedere, cele mai stylish vedete la momentul actual în România?

Lica Popescu.

Cum gestionezi momentele în care lucrezi cu persoane care nu îți împărtășesc viziunea stilistică?

Negociez cât pot de mult. Dar, de cele mai multe ori, îți dai seama în timpul debriefing-ului că nu avem aceeași viziune, și atunci verific dacă mă pot retrage elegant.

Care sunt trei criterii în baza cărora îți alegi clienții cu care colaborezi și campaniile din care faci parte?

Clienții sunt după chipul și asemănarea fiecăruia, iar brandurile pe care le aleg sau care mă aleg trebuie întotdeauna să mă reprezinte și să împărtășim același set de valori.

La același eveniment HUAWEI au participat și Alexia Eram, Vlad Gherman și Alina Pușcaș.

Foto: Instagram/@ovidiubuta; Adelina Duinea

