Delia, soția lui Lino Golden, a plecat de acasă la scurt timp după ce s-au căsătorit: „Am fost mai orgolioși decât oricând”

Lino Golden și Delia Salchievici s-au căsătorit civil în primăvara anului trecut, însă la scurt timp de la nuntă tânăra a plecat de acasă. Artistul și soția lui au avut câteva certuri aprinse, iar ea a decis să părăsească căminul conjugal. Lino a decis să vorbească public despre acest eveniment, acum că lucrurile s-au așezat în familia lor.

Soția lui Lino Golden a plecat de acasă, la scurt timp după nuntă

La mai puțin de un an de relația, Lino Golden a cerut-o pe Delia în căsătorie, fiind sigur că ea este cea alături de care vrea să își petreacă restul vieții. După câteva luni de logodnă, cei doi îndrăgostiți s-au cununat civil, dar fericirea lor nu a durat mult pentru că, în urma unor discuții aprinse, Delia a plecat de acasă.

„Recent. După căsătorie. (n.r s-au despărțit) Dar ne-am tras înapoi. Eram cu un picior în groapă. Un cumul de certuri, s-a umflat o bubă, a explodat, și am fost mai orgolioși decât oricând. A ținut un pic până să ne redresăm. Na, a fost mai mult vina mea, dar… pot să zic asta. (…) Nu a fost mult timp, au fost două săptămâni”, a spus Lino în podcastul lui Jorge.

Totuși, cei doi au reușit să își rezolve problemele și și-au salvat căsnicia, iar relația lor merge mai bine ca oricând.

„A fost un moment în care se adunaseră foarte multe la amândoi și am reușit să trecem peste. A fost mai importantă relația decât toate lucrurile alea proaste, certuri și discuții”, a spus și Delia.

Citește și: Lino Golden are datorii de zeci de mii de lei la stat. ANAF i-a pus sechestru pe bunuri. Artistul, acuzat de tranzacții suspecte

Citește și: Lino Golden a dezvăluit motivul real pentru care s-a certat cu Alex Velea și Antonia. Vrea să se împace cu perechea: „Am greșit rău”

Cum s-au cunoscut artistul și soția lui

În urmă cu ceva timp, Lino Golden a dezvăluit că a văzut-o pe Delia în mediul online, însă nu a abordat-o direct, ci a încercat să o convingă pe ea să facă primul pas.

„Ne-am cunoscut pe internet. Era Ziua Copilului. Ea m-a vrăjit pe mine”, a spus Lino Golden în urmă cu ceva timp.

După câteva luni de relație, Lino și Delia au participat la „Power Couple”, unde au demonstrat că se cunosc cu adevărat și ar face orice unul pentru celălalt.

Citește și: Bianca Drăgușanu, desființată de Nadina Zisu după ce a spus cu cine va vota dintre George Simion și Nicușor Dan: „Promotoarea de tot ce este mai toxic pentru societate a ajuns să îndemne oamenii…”

Citește și: Imagini de colecție. Cum arăta Chef Sorin Bontea în tinerețe

Atunci, artistul a recunoscut că show-ul a fost un adevărat test al rezistenței și datorită acestei experiențe s-au cunoscut și mai bine unul pe celălalt.

„Power Couple este un test al rezistentei, al inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, a declarat Lino Golden la momentul respectiv.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lino Golden și soția lui, Delia

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News