Lino Golden a dezvăluit motivul real pentru care s-a certat cu Alex Velea și Antonia. Vrea să se împace cu perechea: „Am greșit rău”

Lino Golden a făcut dezvăluiri rare despre cearta dintre el și Mario Fresh și Alex Velea și Antonia, din anul 2020.

Lino Golden a dezvăluit motivul real pentru care s-a certat cu Alex Velea și Antonia

Invitat în podcastul lui Bursucu’, Lino Golden a spus care a fost adevăratul motiv care a dus la încheierea prieteniei lui cu Alex Velea și Antonia Iacobescu.

În urmă cu patru ani, respectiv în toamna anului 2020, Lino Golden și Mario Fresh au pus punct prieteniei și colaborării profesionale cu artiștii Antonia și Alex Velea. Lino și Mario erau semnați la acea vreme la casa de producție a lui Velea, Golden Boy Society, cu care ar fi încetat colaborarea din cauza viziunilor diferite.

La acea vreme, Alex Velea a explicat că ruptura dintre ei s-a produs în momentul în care Mario și Lino și-au dorit ca Golden Boy Society să nu mai reprezinte alți artiști în afara lor și să investească în anumite proiecte în care el nu credea.

„Eu am făcut pasul de împăcare.”

La patru ani de la conflict, Lino Golden recunoaște că a greșit. Artistul în vârstă de 27 de ani ar fi încercat să reia legătura cu perechea, dar aceasta l-a blocat peste tot.

„Prima dată s-a certat cu el, pe el (Mario Fresh – n.red.) l-a dat afară. Nu are nicio legătură cu banii, nimic profesional. Evident că prietenia noastră a pornit dintr-o conjunctură, nu că ne-am întâlnit noi pe stradă și am zis că de acum suntem frați. Am dormit în același pat atâția ani de zile. Am mâncat din aceeași farfurie. Când s-a făcut ruptura asta, cum alegi? Cum trădezi doi prieteni care nu ți-au greșit, de fapt, dar trebuie să pleci cu unul?

Trebuia să rămân la mijloc și să zic că e treaba lor, eu rămân prieten și cu tine, și cu tine. Nu am mai vorbit cu Alex de atunci. Am momente care mă fac să zic de ce nu pun mâna pe telefon. În continuare mă au la block și el și Antonia. Eu am făcut pasul de împăcare. Din câte am înțeles și am auzit, pe mine are încă cea mai mare supărare”, a explicat Lino Golden.

„Am făcut multe prostii și am greșit rău pe subiectul ăsta.”

Alex Velea și Antonia i-au descoperit pe Mario Fresh și Lino Golden când aveau doar 9 și, respectiv, 13 ani, și i-au ajutat să se lanseze în industria muzicală. I-au găzduit inclusiv în casa lor și i-au tratat ca pe proprii copii până la un punct, când între ei au apărut neînțelegeri.

„Au fost neînțelegeri, nepotriviri de caracter, după o perioadă în care ne-am maturizat. Am făcut multe prostii și am greșit rău pe subiectul ăsta. Nu a fost vina lui Alex cât a fost vina anturajului prost din perioada aia, care ne înjura, ne amenința. El nu mi-a făcut rău cât mi-au făcut ei, luându-i lui apărarea”, a mai spus Lino Golden, în podcastul găzduit de Bursucu’.

