Claudiu Bleonț și-a cerut iertare public după ce și-a umilit fiica pe scena de la Premiile Gopo 2025: „Mi-am pus propriul copil într-o situație vulnerabilă”

Claudiu Bleonț și-a cerut iertare public de la fiica lui, Eva Maria Bleonț, pentru modul în care i-a vorbit pe scena de la Premiile Gopo 2025. Actorul a fost sancționat de criticul de film Iulia Blaga pentru comportamentul regretabil pe care l-a avut.

Claudiu Bleonț (65 de ani) și-a cerut iertare public pentru modul în care a vorbit cu și despre fiica lui, Eva Maria Bleonț, pe scena Teatrului Național, la Premiile Gopo 2025. Actorul susține că și-a cerut iertare în privat pentru comportamentul neadecvat și își cere iertare și public pentru cuvintele rostite.

„Marți seară, pe scena Premiilor Gopo, într-un moment în care voiam să împărtășesc bucuria de a fi alături de fiica mea, am spus lucruri care au fost nepotrivite și au fost percepute ca fiind dureroase. Mi-am dat seama, privind înapoi, că mi-am pus propriul copil într-o situație vulnerabilă și că, fără să îmi dau seama atunci, am transmis un mesaj lipsit de delicatețe și empatie. Nu a fost intenția mea să o discreditez pe Eva, nu îmi doresc să îmi educ copilul prin mustrare publică. Îmi asum felul în care am procedat”, așa și-a început actorul mesajul.

„Uneori se pot spune lucruri într-un mod care nu ajută, ci rănește”

Claudiu Bleonț a insistat că își iubește fiica și că regretă că, din dorința de a o ghida pe Eva în direcția potrivită, a folosit cuvinte care rănesc.

„O iubesc enorm pe fiica mea. Este lumina mea, este sensul vieții mele, motivul pentru care vreau să fiu un om mai bun. Este iubirea mea primordială, dovadă stând și prenumele pe care i l-am ales. Ea este cea dintâi pentru mine, înainte de toate. Ca părinte, în dorința de a o ghida, de a-i vorbi despre responsabilitate, despre efort și valori, uneori se pot spune lucruri într-un mod care nu ajută, ci rănește. Iar când realizezi asta, din dragoste adevărată, faci ceea ce trebuie, îți ceri iertare”, a mai scris.

„Dacă am transmis altceva decât dragostea mea pentru ea, îmi pare rău”

Claudiu Bleonț și-a cerut iertare în private pentru derapajul de la Premiile Gopo 2025. După ce a fost sancționat într-un text de opinie redactat de criticul de film Iulia Blaga, actorul și-a cerut iertare și public de la fiica lui. „Fetița rămăsese stană de piatră, așa cum îngheață un copil copleșit de rușine, stupoare, neînțelegere și vină”, se arată în articolul publicat de Iulia Blaga pe Hotnews.ro.

„Așa cum am spus și în privat, spun acum și public, îmi pare rău. Dacă am făcut-o să se simtă inconfortabil, dacă am pus presiune sau dacă am transmis altceva decât dragostea mea pentru ea, îmi pare rău. În fața tuturor, îi cer iertare în primul rând ei. Îi sunt dator cu asta, înainte de orice.

Nu caut scuze și nu vreau să justific ce s-a întâmplat. Vreau, însă, să îmi pun întrebări și să caut răspunsuri.

Sunt tată, sunt om. Și, ca orice om, am și momente mai puțin bune. Important este ce facem după, ne asumăm, învățăm și ne corectăm. Voi face tot ce ține de mine pentru a repara ce poate fi reparat, pentru a fi mai atent, mai prezent și mai bun.

„Nu există rețete perfecte pentru a fi părinte”

Îmi asum această întâmplare, sunt tatăl Evei, cu întrebările și răspunsurile pe care le naște această condiție.

Celor care aleg să vadă în acest moment nu un verdict definitiv, ci întrebări pe care mi le asum, le mulțumesc! Uneori, din prea multă grijă, se poate naște o formă nepotrivită, chiar dacă fondul rămâne unul sincer — dorința profundă de a face bine copilului tău. Nu există rețete perfecte pentru a fi părinte, cred cu tărie în sinceritate, în responsabilitate și în efortul constant de a deveni mai bun. Pentru copilul meu, pentru mine și pentru lumea în care trăiesc”, a încheiat actorul.

Claudiu Bleonț a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani

Pe scena de la Premiile Gopo 2025, Claudiu Bleonț a spus că nu i-a plăcut ținuta pe care fiica lui a ales-o pentru eveniment și i-a atras atenția că petrece prea mult timp în fața telefonului mobil.

„Ea și-a ales țoalele, nu mi-au plăcut. I-am zis: «Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva. Taci dracu’ din gură. Ești altă generație, nu vă suport». I-a luat autograf lui Selly, lui Tudor Giurgiu… Văd lucrurile altfel. Îi spun: «Măi, gândește-te că toți oamenii din sala asta au citit enorm, au făcut școală. Nu stau ca proștii pe telefon». Lectură, cultură! Aude, dar nu-nțelege nimic!”, a spus Claudiu Bleonț.

Claudiu Bleonț a devenit tată pentru prima oară la vârsta de 54 de ani. Fiica lui, Eva Maria Bleonț, s-a născut pe 25 octombrie 2013. Mama Evei, Iulia Lazăr, este a patra soție a actorului. Între Bleonț și Lazăr este o diferență de vârstă de 17 ani.

Înainte să o cunoască pe mama unicului său copil, Claudiu Bleonț a fost căsătorit de trei ori. În anul în care a divorțat de prima lui soție, Irina Tapalagă, s-a căsătorit cu cea de-a doua, Beatrice Rancea, regizoare și coregrafă. La fel a procedat și după divorțul de Rancea, după 14 ani de căsnicie. În anul în care a semnat divorțul de regizoare a mers la starea civilă cu Andra Negulescu. De aceasta a divorțat în ianuarie 2013, după 12 ani de căsnicie.

