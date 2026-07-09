Dan Negru, ironizat de Mihai Bendeac: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce au pornit tensiunile dintre actor și prezentator

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Invitat la un podcast, Mihai Bendeac a făcut o ironie la adresa lui Dan Negru. De la ce au pornit tensiunile dintre actor și prezentator.

Dan Negru, ironizat de Mihai Bendeac

Mihai Bendeac a făcut o declarație tranșantă despre Dan Negru, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești. Invitat în podcastul „Ne Pasă”, moderat de Șerban Copoț, actorul a lăsat audiența fără cuvinte cu observația sa: „Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui Dan Negru”. Ulterior, actorul a fost întrebat de moderator dacă acest lucru ar însemna să se coboare sau să urce. „Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving”, a fost replica lui.

Afirmațiile lui Bendeac, citate de Spynews, au stârnit imediat reacții în mediul online, unde utilizatorii au încercat să descifreze motivul din spatele acestor cuvinte. Deși actorul nu a intrat în detalii, contextul disputei sale cu Dan Negru nu este unul necunoscut publicului.

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De la ce au pornit tensiunile dintre Dan Negru și Mihai Bendeac

Tensiunile dintre Mihai Bendeac și Dan Negru au apărut la începutul anului 2025, când o piesă de teatru în care Mihai juca unul dintre rolurile principale a stârnit un val de controverse. La acea vreme, Dan Negru a condamnat spectacolul „Proorocul Ilie”, acuzându-l de blasfemie. Reacția prezentatorului a declanșat o dezbatere intensă în spațiul public, atrăgând opinii diverse, inclusiv din partea altor figuri publice. Bendeac a răspuns criticilor apărând libertatea culturală și creativitatea artistică, pe care le consideră esențiale într-o societate modernă.

Ce a spus Dan Negru

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a recunoscut că nu a urmărit integral spectacolul, dar a văzut suficiente fragmente video pentru a-și forma o opinie. Realizatorul TV a fost categoric: „Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba!”.

Negru a continuat, subliniind că o mare parte din bugetul TNB provine din bani publici și că decizia de a susține financiar o piesă care, în opinia sa, dezbină societatea, denotă fie lipsă de competență, fie neglijență din partea autorităților. „Cei care au aprobat finanțarea spectacolului știau că piesa va dezbina, că va provoca zâzanie. Și, totuși, au alocat banii. Nu cred că a fost intenționat. Sunt doar proști!”, a punctat el într-un mesaj dur, citat de Digi24.

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Reacția lui Mihai Bendeac

De cealaltă parte, actorul Mihai Bendeac a răspuns cu ironie și fermitate, criticând poziția lui Dan Negru. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Bendeac l-a acuzat pe Negru de o perspectivă retrogradă și l-a comparat cu figuri politice asociate cenzurii din perioada comunistă. „Domnu’ Dănuț, de ceva vreme, cu «nevinovatele» lui pilde «cultural-educationalo-istorice», își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor.”

Bendeac a apărat spectacolul, susținând că acesta nu atacă credința în sine, ci fariseismul și ipocrizia. „Actrița care se freacă de cruce îi interpretează pe cei ca… nu dau nume. Nu este un atac la ortodoxie. Nu este un atac la credință. Este un atac la cei care se folosesc de asta, care înțeleg prin asta să semene ură, lipsă de înțelegere, distrugere.”

https://www.youtube.com/watch?v=lvstIaEsjSA

Foto: Facebook; YouTube

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