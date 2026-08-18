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Ioana Ginghină a avut un iubit cu 18 ani mai tânăr: „Ne-am dus la Roma”

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Invitată într-un podcast, Ioana Ginghină a vorbit deschis despre o relație din trecut cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani. Relația lor a inclus o vacanță memorabilă în Italia.

Ioana Ginghină a avut un iubit cu 18 ani mai tânăr

Ioana Ginghinăa dezvăluit într-un podcast detalii despre o relație din trecut, cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani decât ea, dar și despre fericirea pe care o găsește acum în căsnicia cu Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină a vorbit deschis despre o perioadă din viața ei în care a trăit o poveste de dragoste cu un partener de 26 de ani, pe când ea avea peste 40.

„La un moment dat, unul dintre parteneri era foarte tânăr. Cu 18 ani (mai tânăr decât ea – n.red.). Eu aveam 40 și ceva și el 26. Ne-am dus, la un moment dat, la Roma și el avea gratis la muzee”, a povestit actrița în cadrul podcastului găzduit de Gabriela Cristea. Această relație, deși atipică, a fost o experiență care i-a adus bucurie și un nou mod de a privi lucrurile.

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Actrița, dezvăluiri despre căsnicia cu Cristi Pitulice

Astăzi, Ioana Ginghină și-a găsit liniștea în brațele lui Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în 2023. Într-un alt podcast, actrița a făcut o comparație între relația actuală și cea cu fostul soț, Alexandru Papadopol, cu care a fost căsătorită timp de 12 ani. „Alexandru, ca bărbat, avea nevoie de atenție. Cristi este… acum îmi dă mult mai multă atenție, adică eu sunt cea care are parte de atenție mai multă acum în relație. Mă bucură asta. N-am avut niciodată așa ceva”, a declarat actrița.

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Ioana subliniază cât de important este să fii alături de un partener care știe să ofere sprijin și afecțiune. Relația cu Cristi Pitulice pare să fie un exemplu perfect de respect reciproc, iar actrița nu ezită să împărtășească această fericire cu admiratorii ei.

Cu o carieră solidă în teatru și televiziune, Ioana Ginghină rămâne o prezență carismatică. Fie că este vorba de proiectele sale artistice sau de poveștile din viața personală, actrița continuă să captiveze.

Foto: Instagram

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