Mihaela Rădulescu, primul eveniment la Monaco după moartea lui Felix Baumgartner: „Am vorbit mult despre el”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihaela Rădulescu a fost prezentă pe 28 septembrie 2026 la Monaco Yacht Show. Prima apariție fără Felix Baumgartner a fost marcată de amintiri, povești și respectul pentru regretatul sportiv.

Mihaela Rădulescu, primul eveniment la Monaco după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a bifat o apariție specială la Monaco Yacht Show, un eveniment de tradiție pentru ea și regretatul partener, Felix Baumgartner. Deși fizic absent, Felix a fost omniprezent în povești, amintiri și emoții împărtășite de cei care l-au cunoscut, marcând o experiență profundă pentru vedetă.

După cum relatează Libertatea, Mihaela a descris această participare drept „primul Monaco Yacht Show fără Felix”, însă atmosfera specială a evenimentului i-a reamintit de momentele frumoase petrecute împreună.

„Primul meu Monaco Yacht Show fără Felix, dar marcat de atât de multe întâlniri frumoase în cadrul cărora am vorbit mult despre el. A fost practic prezent acolo la Yacht Club Monaco, locul unde obișnuiam să luăm prânzul și să stăm mereu la povești cu Michael; am vizitat Sports Bar-ul pe care Felix îl îndrăgea atât de mult și am urcat pe puntea superioară pentru a vedea noul elicopter al anului – un Airbus fabulos, cu un design uluitor, iar pilotul a împărtășit o poveste despre vizita lui Felix la Airbus, când acesta i-a împrumutat costumul de zbor pentru un zbor de test”, a povestit vedeta pe rețelele sociale.

Citește și: Mihaela Rădulescu, despre procesul de vindecare după pierderea lui Felix Baumgartner: „Am simțit totul. M-am luptat cu toate”

„Zâmbesc de fiecare dată când văd respectul, admirația și dragostea de care se bucură în continuare Felix”

Turul iahturilor de lux și întâlnirile cu prietenii apropiați au transformat acest eveniment într-un moment memorabil. Mihaela a dezvăluit că și-a făcut un nou prieten, un fost lunetist în Armata Britanică, cu care a discutat subiecte legate de securitate și siguranță la toate nivelurile. „Bineînțeles, am fost foarte curioasă să văd noua «jucărie zburătoare» a lui Jillis Slinger – un alt prieten al lui Felix, pe care l-am cunoscut în Italia, acum câțiva ani”, a adăugat ea.

Un alt moment emoționant a fost petrecerea anuală la care Mihaela s-a bucurat de compania prietenilor și partenerilor de afaceri. De fiecare dată, conversațiile s-au centrat în jurul lui Felix. „Firește, am vorbit doar despre Felix… Zâmbesc de fiecare dată când văd respectul, admirația și dragostea de care se bucură în continuare Felix, chiar și din partea unor oameni care nu l-au cunoscut niciodată, dar care se bucură să împărtășească cu mine gândurile și sentimentele lor frumoase. Da, Felix a fost acolo… Este mereu acolo”, a încheiat Mihaela mesajul.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News