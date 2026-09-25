Mirela Vaida reacționează după ce tatăl tinerei găsite într-o valiză pe Olt a fost criticat: „Înțelegeți care este importanța unei astfel de situații?”

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Mirela Vaida a criticat dur atacurile la adresa tatălui Valentinei Tănăsie, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt. Prezentatoarea susține că mediatizarea cazului poate ajuta la prinderea iubitului dispărut al victimei.

Mirela Vaida reacționează după ce tatăl tinerei găsite într-o valiză pe Olt a fost criticat

După ce trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt, tatăl ei a ales să vorbească public despre tragedia familiei sale. Cu toate acestea, gestul său a fost aspru criticat de unii, stârnind reacții puternice în rândul opiniei publice.

Mirela Vaida, gazda emisiunii Acces Direct, a declarat că sprijină decizia tatălui de a face cunoscut acest caz, considerând că aceasta este o metodă prin care vinovatul poate fi mai ușor identificat și capturat. Ea a atras atenția asupra comentariilor critice și jignitoare la adresa bărbatului, subliniind că astfel de reacții sunt complet nepotrivite.

„Credeți că ce au făcut colegii noștri de la știri în aceste zile, de la Observator, noi aici, nu contează? Nu e o anumită presiune? În primul rând pe autorități și apoi pe oamenii care îi văd chipul și care înțeleg că el e fugarul. Poate cineva îl vede și sună la 112. Înțelegeți care este importanța unei astfel de situații? Iar cei care înjură și părintele care dă sfaturi ar trebui să se gândească înainte că Dumnezeu o să-l judece… până îl judecă Dumnezeu, el mai omoară niște oameni, mai nenorocește niște femei”, a spus prezentatoarea.

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„Nu merităm să ne numim oameni”

Cuvintele Mirelei Vaida subliniază misiunea tatălui Valentinei: aceea de a transforma pierderea fiicei sale într-un avertisment pentru alte tinere. „A zis foarte bine tatăl Valentinei: «Vreau să vadă cât mai multe fete ce se poate întâmpla dacă nu ești atent de la primele semne». (…) Acesta era mesajul, asta mediatizăm. Dacă asta simțim noi să facem când omul își pierde fata, să ne apucăm să îl înjurăm, înseamnă că nu merităm să ne numim oameni”, a adăugat Mirela Vaida.

Între timp, iubitul Valentinei, principalul suspect în acest caz, rămâne de negăsit. Potrivit autorităților, Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, în vârstă de 30 de ani, era deja dispărut în momentul descoperirii valizei cu trupul tinerei. Acesta ar fi fugit în Ungaria, ajutat de un prieten. Pentru moment nu se știe dacă prietenul era conștient de faptele fugarului. Băltățeanu este în prezent dat în urmărire internațională. Poliția continuă cercetările pentru a-l identifica și reține cât mai rapid.

Valentina Tănăsie, condusă pe ultimul drum astăzi, 25 septembrie

Astăzi, familia Valentinei își ia adio de la tânăra care a plecat mult prea devreme dintre cei dragi. Slujba de înmormântare va avea loc la ora 11:00, la Biserica mică, Sfântul Nicolae, de pe strada Gării.

„Cu mare durere în suflet, vă anunț pe toți cei care doresc să fie alături de mine și de familia mea în aceste momente grele, că înmormântarea fiicei mele, Valentina, va avea loc mâine, vineri, ora 11.00, la Biserica mică, Sfântul Nicolae de pe strada Gării”, a transmis mama Valentinei în mediul online.

Foto: Captură YouTube; Facebook

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