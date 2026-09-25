Decizia luată de Cătălin Grozavu pentru fiica sa după moartea Mădălinei Apostol. „Trebuie să ne adaptăm situației, n-avem ce să facem!” Prin ce trece fetița după pierdera mamei

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Trecerea în neființă a Mădălinei Apostol, la doar 40 de ani, a lăsat o suferință uriașă în urmă, în special în sufletele celor trei copii ai săi. Printre ei se numără și Miriam, fetița de doar 10 ani a regretatei vedete. În prezent, copila se află în grija tatălui ei, Cătălin Grozavu, care a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare despre modul în care micuța încearcă să facă față acestei pierderi devastatoare și despre eforturile pe care le face pentru a o proteja de speculațiile din spațiul public.

O durere tăcută și lupta de a merge mai departe

Fostul partener al Mădălinei Apostol a explicat că fetița își continuă cursurile școlare, deși șocul pierderii mamei a fost imens. Pentru fetiță, mama ei a reprezentat întregul univers timp de un deceniu, iar absența bruscă este o traumă profundă pe care o poartă mai mult în tăcere.

„A fost greu și foarte rău, vă dați seama… Când știi că timp de 10 ani ai stat cu cineva tot timpul și este tot universul tău și, dintr-o dată, nu o mai vezi… Vă dați seama că nu este o chestie ușoară. Nu vorbește foarte mult, vorbește… nu știu, normal, să zic așa, dar vă dați seama că suferă în interior foarte mult”, a mărturisit Cătălin Grozavu, potrivit Spynews.

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Sprijin psihologic și menținerea legăturilor de familie

Conștient de faptul că nu poate suplini pe deplin rolul mamei, Cătălin Grozavu face tot ce îi stă în putință pentru a-i fi alături și a-i oferi un mediu cât mai stabil. De asemenea, el se asigură că Miriam păstrează o legătură strânsă cu restul familiei.

„Trebuie să ne adaptăm situației, n-avem ce să facem. Cu siguranță, eu nu pot să-i țin loc de mamă, dar pot să fac și eu tot ce stă în puterea mea și tot ce pot eu să fac. Cea mică ține legătura și o sprijin să țină legătura cu frații ei și bunica maternă”, a adăugat tatăl fetiței.

Pentru a o ajuta să proceseze suferința și să înțeleagă mai ușor noua realitate, bărbatul intenționează să apeleze la un specialist: „Am încercat să reducem presiunea, o să luăm un ajutor specializat, probabil un psiholog care să stea de vorbă cu ea, să o facă să înțeleagă mai bine lucrurile… Să facă terapie.”

Reacția fermă la informațiile apărute în spațiul public

O altă provocare mare pentru familie o reprezintă speculațiile și valul de declarații apărute în mediul online sau la televizor. Cătălin Grozavu a explicat că accesul la telefon o expune pe fetiță la informații care îi fac rău și la persoane care susțin în mod fals că au fost apropiate de mama ei.

„Încercăm să depășim cum se poate și cum putem în acest moment. Cea mică este la mine, se duce la școală… Încercăm să o distragem din toate punctele de vedere, dar, din păcate, are acces la telefon și mai vede tot felul de tâmpenii. Sunt oameni care, din păcate, se leagă de treaba asta”, a explicat tatăl.

Bărbatul a punctat că fetița observă aceste lucruri și pune deja întrebări despre așa-zisele prietene ale Mădălinei: „Mai pune întrebări: Tati, apar prietene de-ale lui… care se dau prietene ale lui mami, pe care nu le-am văzut niciodată că erau prietene ei…”.

În plus, Cătălin Grozavu a criticat dur atitudinea celor care încearcă să obțină vizibilitate de pe urma acestei tragedii: „Gura lumii nici pământul nu o astupă nimeni, uneori… ce să le spui?! Persoanele care, într-adevăr, au fost apropiate de ea nu au spus nimic. Sunt doar oameni care vor să fie băgați în seamă, atâta tot. Nu este în regulă. Mă rog, fiecare face ce poate, ce să zic…”.

Foto – Facebook

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