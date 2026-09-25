Valentin Sanfira, despre ce se întâmplă în viața lui după despărțirea de Codruța Filip. „Astea nu se spun la televizor. Astea sunt pentru noi!”

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Valentin Sanfira a făcut o serie de declarații neașteptate despre perioada dificilă prin care a trecut în urma despărțirii de Codruța Filip. După o relație de opt ani și un mariaj oficializat în toamna anului 2022, cei doi artiști au decis să meargă pe drumuri separate, divorțul fiind finalizat în primăvara acestui an. Deși separarea a devenit un subiect intens dezbătut, interpretul a ales să păstreze o discreție totală și să nu își expună mariajul într-un schimb public de acuzații.

Refuzul de a transforma suferința într-un spectacol public

Întrebat despre modul în care diferiți oameni aleg să își trăiască durerea după o despărțire, Valentin Sanfira a subliniat că, în viziunea sa, momentele grele trebuie purtate în intimitate, departe de camerele de filmat sau de rețelele de socializare. Artistul a criticat subtil tendința de a dramazita despărțirile în văzul tuturor.

„Oamenii nu se mai înțeleg și se separă. Din diverse motive. Când suferi, suferi cu tine. Acasă, în intimitatea ta. Nu te știe nimeni. Te știe Dumnezeu. Omul care suferă, suferă în tăcere. Omul care face baladă cu suferința, să mă ierte Dumnezeu, dar la mine în Oltenia sunt unele de le chemi la mort să bocească. Nu înțep pe nimeni. Dacă suferim așa, public, o facem cu alte scopuri”, a mărturisit Valentin Sanfira, potrivit Spynews.

Respectul pentru trecut și adevărul din spatele unei căsnicii

Artistul a explicat că într-un mariaj eșuat este firesc ca ambele părți să aibă propria lor versiune asupra lucrurilor, însă consideră că detaliile neplăcute nu își au locul în spațiul public. Pentru el, păstrarea amintirilor frumoase este mult mai valoroasă decât căutarea unui vinovat în fața publicului.

„În orice căsnicie există probleme, în orice căsnicie fiecare are dreptatea lui și dacă îl asculți pe ăla, ai impresia că celălalt e de vină”, a explicat cântărețul, adăugând că preferă să rămână un om echilibrat: „Sunt fericit că Dumnezeu m-a clădit așa, să îmi văd de treaba mea. Lucrurile frumoase trebuie să rămână frumoase și să nu le amestecăm cu lucrurile urâte.”

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Discreție absolută privind viața personală și planurile de viitor

Întrebat direct dacă în prezent își începe diminețile singur sau în compania unei noi partenere, Valentin Sanfira a refuzat ferm să ofere detalii din spațiul său privat, menționând doar că se pregătește pentru o perioadă de relaxare după sărbători.

„Astea nu se spun la televizor. Astea sunt pentru noi, pentru sufletul nostru. Nu mă duc singur în vacanțe, că nu știu engleză. Îmi plac vacanțele, iar după Revelion, plănuiesc să plec 15 zile”, a precizat artistul.

În încheiere, cântărețul a punctat că prioritatea sa rămâne muzica și menținerea unei conduite demne în fața publicului său. „Dacă zic și eu vreo două, pe cine ajută? Noi trebuie să ne vedem de cântat, să fim oameni serioși, să fim demni”, a concluzionat Valentin Sanfira.

Foto – Facebook / Instagram

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