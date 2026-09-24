Gina Pistol, despre regulile după care o crește pe Josephine. „Ea se uită la televizor doar în weekend!” Ce altceva îi este interzis în timpul săptămânii

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Gina Pistol a vorbit deschis despre modul în care își educă fiica, Josephine, dar și despre schimbările prin care a trecut relația sa cu Smiley de când au devenit părinți. Prezentatoarea TV pune mare preț pe echilibrul celei mici și aplică reguli clare în gospodărie, încercând totodată să o pregătească pentru provocările lumii moderne și ale mediului online.

Regulile stricte din familia Ginei Pistol și teama de mediul online

În era tehnologiei, vedeta încearcă să limiteze accesul fiicei sale la ecrane și să creeze obiceiuri sănătoase în familie. Televizorul este un privilegiu rezervat doar sfârșitului de săptămână, iar fetița învață de pe acum că prioritare sunt viața reală și comunicarea directă. Gina Pistol a mărturisit că cea mai mare teamă a ei este ca internetul să nu ajungă să o influențeze pe Josephine mai mult decât o face mediul familial.

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„Ea se uită la televizor doar în weekend, sâmbăta și duminica ne uităm împreună la un desen animat sau la un film pentru copii. În weekend are voie și să doarmă cu noi în cameră, în rest doarme în camera ei. Dar i-am spus: dacă vii cu argumente bune, orice regulă se poate negocia. Trebuie doar să știi exact ce argumente să aduci”, a explicat Gina Pistol, într-un interviu pentru viva.ro.

Cu cine seamănă Josephine: „Este un copil înțelept”

Deși din punct de vedere fizic mulți observă o asemănare izbitoare între mama și fiică, Gina Pistol susține că Josephine își conturează deja o personalitate unică și surprinzător de matură pentru vârsta ei. Prezentatoarea menține o comunicare deschisă cu fetița, tratând-o de fiecare dată ca pe un om mare.

„Josephine seamănă cel mai mult cu ea. A luat multe părți frumoase, sper eu, și de la mine, și de la Andrei, dar ea este ea. Este un copil înțelept. Știu că e ciudat să spui asta despre un copil, dar are o înțelepciune pe care nu mi-o pot explica. Eu nu am avut-o sau, cel puțin, nu-mi amintesc să o fi avut la vârsta ei. Este foarte funny, este empatică și sunt momente în care mi se pare foarte matură”, a mărturisit vedeta.

Schimbările din relația de cuplu după apariția copilului

Trecerea prin etapa de părinte a adus transformări firești și în dinamica din cuplu. Gina Pistol consideră că baza unei familii solide constă în cunoașterea profundă a partenerului înainte de venirea pe lume a unui copil, lucru care îi ajută pe amândoi să treacă mai ușor peste momentele solicitante.

„Cred că e și indicat ca, atunci când faci un copil, să cunoști foarte bine omul de lângă tine, ca să nu ajungi să ai surprize după. Au fost perioade, la început, și cred că toate cuplurile trec prin asta, în care cumva intervine o mică distanțare, pentru că prioritatea devine copilul. După care, treptat, reapare apropierea. Cred că e un proces firesc”, a concluzionat Gina Pistol.

Foto – Facebook / Instagram

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