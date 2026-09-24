Andreea Vasile se întoarce pe sticlă! „Este ceva ce n-am mai făcut până acum!” Ce spune Ruxandra Ion despre alegerea actriței pentru noua producție Antena 1

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Andreea Vasile marchează o revenire de amploare pe micile ecrane în producția „Inimă sub acoperire”, noul serial de la Antena 1, realizat de Ruxandra Ion. Pentru a aduce la viață un personaj complex și puternic, actrița a trecut printr-un proces intens de pregătire care a durat aproape un an, transformându-și radical rutina zilnică și forma fizică.

O transformare fizică și mentală radicală pentru noul proiect

Alegerea de a accepta această provocare profesională a venit la pachet cu un nivel înalt de disciplină. Andreea Vasile a introdus alergarea și antrenamentele constante la sală în programul său, vizând o schimbare profundă care să se reflecte pe ecran nu doar la nivel vizual, ci și în atitudinea personajului.

„Mi-am dorit să existe o schimbare reală pentru proiectul ăsta, să se simță în tot, de la felul în care mă mișc, la energia pe care o am. M-am apucat de alergat, am început să merg regulat la sală, mi-am schimbat complet rutina și cred că tot acest demers nu a produs doar o schimbare la nivel vizual. Mi-am schimbat ușor-ușor corpul, apoi energia și rutina, pentru ca, ulterior, să se schimbe ceva din mine!”, a mărturisit actrița, potrivit Libertatea.

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Cine este Clara, personajul calculat care conduce o agenție de elită

În noua producție, Andreea Vasile o interpretează pe Clara, o femeie de o rigoare impecabilă, care se află la conducerea filialei din România a unei importante agenții europene specializate în combaterea fraudelor. Obșinuită să lucreze cu informații sensibile și cazuri extrem de complicate, Clara este un lider sigur pe sine, iar actrița a fost atrasă imediat de noutatea pe care o aduce acest rol în cariera sa.

„Proiectul suna foarte bine, iar personajul este ceva ce n-am mai făcut până acum. De aici entuziasmul, și tot de aici și prudența. Personajul mă surprinde, povestea mă surprinde, încă sunt lucruri pe care le descopăr. M-am încăpățânat să nu las absolut nimic la voia întâmplării”, a explicat vedeta.

Construcția personajului a necesitat o atenție deosebită la detalii, având în vedere miza mare pe care o poartă acțiunile sale în desfășurarea firului narativ.

„E un personaj care are nevoie să fie extrem de prezent în viața lui, pentru că orice decizie pe care o ia poate avea consecințe nefaste atât pentru propria persoană, cât și pentru cei din jur. E o femeie care cântărește extrem de bine fiecare cuvânt și fiecare emoție sau decizie și nu lasă nimic la voia întâmplării. Abia aștept să o descopere și cei de acasă!”, a adăugat Andreea Vasile.

Reacția Ruxandrei Ion: „Avem cu cine să construim de fiecare dată”

Pregătirea riguroasă și dăruirea actriței au fost remarcate imediat de echipa din spatele proiectului. Producătoarea Ruxandra Ion a subliniat că alegerea Andreei Vasile pentru acest rol a fost evidentă încă de la primele probe de casting.

„Din primele zile de casting am ştiut că Andreea este cea mai potrivită pentru rolul Clarei. Este o actriță talentată, profesionistă, serioasă şi foarte muncitoare. Dovada că am avut fler şi de data asta a venit imediat: de cum a primit vestea, s-a apucat să se pregătească din greu pentru rol! Andreea este o minune de om!”, a afirmat Ruxandra Ion.

La rândul său, Iulia Rugină, regizor coordonator al serialului, a lăudat modul în care actrița abordeză secvențele cele mai dificile din punct de vedere dramatic.

„Andreea e genul de actriță care se aruncă cu totul în emoția pe care o cere secvența, iar asta e de foarte mare ajutor pentru mine, mai ales în cazul secvențelor complicate, de intensitate mare. Pentru că știu sigur că am de unde și am cu cine să construiesc de fiecare dată!”, a precizat regizoarea.

Foto – Facebook

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