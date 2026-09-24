Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, scandal de proporții cu mama fetiței sale. Au ajuns în fața judecătorului 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, deși părea că este fericit alături de familia lui. La doar câteva luni după ce a fost surprins la plimbare alături de iubita lui și de fetița lor, cei doi au început să nu se mai înțeleagă, iar iubita medicului a apelat chiar la justiție pentru a își face dreptate.

Fostul soț al Andreei Marin, la cuțite cu mama fetiței sale

Fizioterapeutul Tuncay Öztürk are o relație de aproape trei ani de zile cu o tânără alături de care are și o fetiță. Fostul soț al Andreei Marin părea extrem de fericit alături de mama copilului său, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată. Deși în urmă cu câteva luni au fost văzuți împreună, acum, situația s-a schimbat radical. Conform cancan.ro, Tuncay și iubita lui au ajuns să se certe în instanță.

Se pare că pe rolul judecătoriei Sectorului 1 București se află două dosare care îi vizează pe cei doi și care au legătură cu situația copilului.

Citește și: Ce face Tuncay Ozturk, la 9 ani de când a divorțat de Andreea Marin. Cu ce se ocupă acum

Mai exact, unul dintre dosare este despre solicitarea emiterii unei ordonanțe președințiale de către mama fetiței. Prin aceasta, se poate cere o soluție provizorie într-o situație considerată urgentă. Al doilea dosar este vizată exercitarea autorității părintești.

Conform informațiilor sursei precizate, conflictul a pornit după ce Tuncay ar fi rămas cu fetița, iar femeia nu a mai putut să își vadă copilul. Ea a apelat la instanță pentru a rezolva situația neplăcută.

Citește și: Viviana Sposub, primele declarații despre relația cu Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. „Nu m-am gândit nicio secundă”

În paralel, a fost deschis și un proces privind autoritatea părintească, semn că neînțelegerile dintre cei doi au ajuns și în instanță. Până la publicarea articolului, Tuncay Öztürk nu oferise un punct de vedere pentru CANCAN, deși publicația susține că l-ar fi contactat pentru a comenta situația.

Lucrurile au luat o turnură neașteptată

Situația este cu atât mai neașteptată cu cât, în luna iunie, Tuncay Öztürk a fost fotografiat alături de partenera sa și de fiica lor, într-un loc de joacă din București. Imaginile arătau o familie frumoasă și unită, iar fizioterapeutul părea implicat în activitățile cu fiica sa.

Fostul soț al Andreei Marin părea să își fi găsit fericirea în brațele iubitei sale. El a decis să rămână în România după ce a divorțat de prezentatoarea Tv. El s-a bucurat de expunerea pe care a avut-o în timp ce forma un cuplu cu vedeta, iar acum și-a construit o carieră în România.

Urmărește-ne pe Google News