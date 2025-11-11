Ce face Tuncay Ozturk, la 9 ani de când a divorțat de Andreea Marin. Cu ce se ocupă acum

Tuncay Ozturk a devenit cunoscut în România odată cu relația cu Andreea Marin. Cei doi au divorțat în urmă cu 9 ani și de atunci nu s-a mai auzit nimic despre medicul de origine turcă. Iată ce face acum fostul soț al vedetei și cu ce se ocupă.

Ce face Tuncay Ozturk după divorțul de Andreea Marin

Viața lui Tuncay Ozturk s-a schimbat complet la nouă ani de la divorțul de Andrea Marin. Medicul a decis să se stabilească în România definitiv și să se retragă din lumina reflectoarelor. El și-a ținut viața personală departe de ochii publicului și a evitat să se afișeze public în compania vreunei femei. El s-a concentrat pe relațiile cu cluburi și federații sportive de prestigiu, punând accent pe cariera lui.

„M-am stabilit definitiv în România. De mulți ani am ales să mă concentrez exclusiv pe cariera mea profesională și pe activitatea din domeniul sănătății, care este pasiunea mea și tot ceea ce reprezintă astăzi pentru mine. Nu mă mai regăsesc deloc în acel gen de discuții ce vizează viața personală”, a spus Tuncay pentru Cancan.ro.

În prezent, Tuncay Ozturk deține o clinică de recuperare medicală în sectorul 1, cunoscut printre sportivii de performanță și nume mari din România precum Larisa Iordache sau Marian Drăgulescu.

Ce salarii oferă fostul soț al Andreei Marin

Fizioterapeutul a postat anul acesta mai multe anunțuri de angajare în mediul online. El căuta un social media expert, dar și un content creator și un recepționer pentru clinica lui.

Acesta oferea salarii între 1.000 și 1.500 de euro pentru posturile de social media și content creator, iar pentru postul de recepționer, salariul oferit era între 800 și 1200 de euro.

Ce spunea Andreea Marin despre fostul ei soț

Andreea Marin s-a căsătorit cu Tuncay Ozturk și căsnicia lor a durat trei ani.

„Nu e o dramă un divorț, ca să fie clar. Până la urmă doi oameni se pot potrivi sau ba, fiecare își poate vedea de drumul său, dacă ajung la concluzia că nu mai merge împreună și fiecare poate trăi frumos, într-o altă experiență. E o loterie, cum spunea tatăl meu!”, a spus vedeta.

Ea a spus că a treia căsnicie, cea cu Tuncay, a fost o greșeală și s-a întâmplat pentru că nu a avut puterea să refuze cererea în căsătorie.

„Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți. A treia căsnicie a fost o greșeală, îmi pare rău că am făcut-o, au fost niște argumente de ordin sufletesc. M-am grăbit. Nu am avut puterea să spun nu unei cereri atunci”, a mai spus prezentatoarea.

