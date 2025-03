Imagini spectaculoase din grădina Andreei Marin. Vedeta se bucură de un adevărat colț de rai

Andreea Marin (50 ani) se bucură de un adevărat colț de rai în curtea casei sale, unde are o grădină superbă. Vedeta le-a prezentat fanilor săi din mediul online cum arată „grădina cu miresme” la începutul primăverii.

Imagini din grădina Andreei Marin, la începutul primăverii

Andreea Marin s-a mutat în urmă cu mai mulți ani într-o casă din zona Pipera din București, pe care a transformat-o într-o oază de liniște și relaxare. Vedeta a făcut schimbări spectaculoase în locuința sa, care poate fi caracterizată ca fiind elegantă și modernă.

În curtea casei sale, „Zâna Surprizelor” a amenajat o grădină superbă, pe care a numit-o „grădina cu miresme” în postările sale din mediul online.

Acum, la începutul primăverii, Andreea Marin le-a arătat fanilor de pe rețelele sociale, cum arată grădina sa în care au înflorit deja numeroase flori viu colorate. Aceasta se bucură de narcise galbene, Ciclamen persan, Kalanchoe, precum și Pseudomuscari albastru-violet.

„Primele zâmbete viu colorate ale primăverii în grădina cu miresme”, a scris prezentatoarea tv pe pagina sa de Facebook, unde a împărtășit imagini din grădina sa.

Andreea Marin a vorbit deseori despre pasiunea sa pentru grădinărit și, deși are un program încărcat, întotdeauna încearcă să își facă timp pentru ea.

Ce a plantat vedeta în grădină

În curtea Andreei Marin nu se află doar flori parfumate, ci și pomi fructiferi, astfel că vara se bucură de nenumărate fructe și legume bio, pe care le plantează și le culege singură.

Mai mult, în luna mai, vedeta are plante aromatice, spanac, salată și răsaduri de roșii. Tot atunci încep să se coacă fructele, bucurându-se din plin de căpșuni și cireșe.

De asemenea, vara, Andreea Marin poate consuma roșii, ardei, precum și dovlecei din propria grădină, în timp ce la începutul toamnei își poate aduna strugurii din recolta sa.

Ce dietă urmează Andreea Marin

Andreea Marin a reușit să slăbească 20 de kilograme cu ajutorul unei diete de detoxifiere. Însă, ea a refuzat să spună ce dietă a urmat întrucât spune că nu funcționează la fel la fiecare persoană.

„De câte ori mi se cere dieta, spun sincer, așa cum am învățat de la doctor: nu se poate, pentru cǎ suntem diferiți, avem nevoie de diete diferite, adaptate corpului nostru și stării noastre de sănătate, de aceea e nevoie de analize înainte de a ne apuca de treabă. Fiecare trebuie sǎ aibă parte de adaptare pentru sine. E greu? Pot spune cǎ nu, dar nu e nici ușor să ai voință pe termen lung, într-adevăr. De aici pleacă totul: de la determinarea ta. Dovadă că tocmai când nu am avut această voință și îmi căutam doar scuze sau motive să nu mă apuc de ceea ce era necesar, am acumulat și am ajuns și să îmi creez inevitabile probleme de sănătate, despre care am povestit deja, nu le mai repet aici”, a spus Andreea Marin în emisiunea lui Cristi Brancu, în urmă cu ceva timp.

