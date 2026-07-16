Pamela Anderson, imagini spectaculoase din oaza ei de liniște. Vedeta se mândrește cu grădina la care muncește zilnic: „Uitați ce a crescut în grădina mea”

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Grădina Pamelei Anderson a devenit centrul vieții sale. Acolo își petrece timpul alături de familie, iar fiii ei au contribuit chiar la amenajarea ei. Actrița a explicat cum oricine poate să își facă o astfel de grădină, iar vara aceasta este mai bogată ca oricând, a explicat celebra vedetă.

Pamela Anderson, mândră de grădina ei

În această vară, grădina actriței este mai bogată ca niciodată, după cum a arătat chiar ea într-o postare recentă pe Instagram, filmată la proprietatea familiei sale din Ladysmith, pe Insula Vancouver.

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Videoclipul nu este prima ocazie în care Pamela Anderson le oferă urmăritorilor o privire în oaza sa de liniște de pe insulă.

Actrița, care este vegană și cofondatoare și coproprietară a brandului de produse de îngrijire a pielii Sonsie, a prezentat încă din trecut această proprietate.

Primele etape ale amenajării grădinii au fost documentate în emisiunea sa de la HGTV, „Pamela’s Garden of Eden”. Seria, care a avut două sezoane, a urmărit-o pe actriță în timp ce renova proprietatea de pe malul apei din Columbia Britanică, cumpărată cu mulți ani în urmă de la bunica sa.

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„Sunt o mare cunoscătoare de trandafiri. Am atât de multe soiuri de trandafiri, dar îmi place foarte mult Yves Piaget. Acesta este trandafirul meu preferat de grădină”, a spus ea.

Postarea cu turul grădinii a apărut la doar câteva săptămâni după ce vedeta din „Baywatch” a participat la nunta fiului său Dylan Lee, în vârstă de 28 de ani.

„Uitați ce a crescut în grădina mea”, a spus Pamela Anderson în timp ce le arăta urmăritorilor recolta bogată.

Cum poți recrea grădina „provensală” a Pamelei Anderson

Grădina de aproximativ 2,8 hectare arată ca un colț din sudul Franțe. O alee din scânduri de lemn șerpuiește printre plantele care cresc de o parte și de alta. Printre preferatele actriței se numără trandafirii Yves Piaget și roșiile din soiuri tradiționale.

Într-o altă zonă, alei cu pietriș despart mai multe jardiniere înălțate, pline cu flori, ierburi aromatice și legume. Grădina este înconjurată de o întindere mare de iarbă, care creează o zonă de tranziție între spațiul cultivat și apa aflată în apropiere.

„Cred că «provensală» este cel mai bun mod de a descrie stilul grădinii mele”, a declarat Pamela Anderson pentru revista Architectural Digest, la începutul verii. Actrița, care a locuit în Provence, Franța, înainte de pandemie, spune că preferă să combine flori sălbatice, ierburi aromatice și legume în același spațiu.

„Îmbin regulile grădinăritului cu partea mea mai jucăușă și mai spontană”, a explicat ea.

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