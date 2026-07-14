A murit regizorul, scriitorul și muzeograful Radu Băieșu. Oana Pellea: „Drum bun, dragul meu…”

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Radu Băieșu, una dintre cele mai respectate și multivalente personalități ale culturii române, s-a stins din viață, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă și un gol imens în inimile colegilor de breaslă. Vestea tragică a fost făcută publică de reprezentanții Muzeului Național al Literaturii Române, instituție unde regizorul, scriitorul, editorul și muzeograful și-a desfășurat activitatea în ultimii ani.

Dispariția sa a căzut ca un trăsnet peste lumea teatrului și a literaturii, mai ales că artistul rămăsese extrem de activ, ducându-și la bun sfârșit ultimele proiecte de suflet cu doar câteva luni în urmă.

O viață dedicată scenei, ecranului și patrimoniului cultural

Parcursul profesional al lui Radu Băieșu s-a construit cu o discreție exemplară la granița dintre teatru, televiziune și lumea editorială. Regizor de teatru prin formație, el a semnat de-a lungul deceniilor scenarii pentru seriale TV, scheciuri celebre, piese de teatru, dar și episoade pentru primul sitcom românesc. În paralel cu activitatea de pe scenă, a fost un publicist rafinat și un muzeograf pasionat, dedicat trup și suflet promovării patrimoniului literar românesc.

În ciuda problemelor care au dus la sfârșitul său prematur, Radu Băieșu a creat până în ultima clipă. El a regizat recent comedia „Refacerea vieții”, prezentată în cadrul Festivalului Umorului „Băieșu – Omul din Buzău”, iar la finalul lunii martie a anului 2025 a lansat ultimul său volum de dramaturgie, intitulat „Inundația. Teatru”, chiar la sediul Muzeului Literaturii.

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Mesajul dureros al Oanei Pellea

Anunțul morții sale a declanșat un val de reacții emoționante din partea unor nume uriașe ale scenei românești, care au împărțit cu el anii de glorie ai tinereții și ai studenției. Actrița Oana Pellea a reacționat inițial cuprinsă de un șoc profund, refuzând să accepte realitatea crudei vești.

„NUUUUUU! Nu pot sa cred. Nu. Radu… Condoleanțe familiei. Radu. Unul dintre cei mai delicați oameni pe care i am întâlnit. Inteligent, cu un umor desăvârșit, cu vocația rară de PRIETEN! Generos si bun. Privea lumea cu capul ușor înclinat si cu sprâncenele ridicate…privind pieziș viata si oamenii.. ca și cum se mira de tot si toate…o sa mi fie ingrozitor de dor de tine, Radu. Drum bun, dragul meu… Drum bun in LUMINĂ”, a transmis cu multă durere Oana Pellea.

Mihai Gruia Sandu: „În urma ta rămâne un mare gol!”

Pierderea regizorului este cu atât mai dureroasă cu cât ea a survenit într-un moment în care colegii de generație se pregăteau pentru o revedere istorică. Actorul Mihai Gruia Sandu a evocat cu nostalgie perioada în care au pășit împreună în lumea artei, subliniind calitățile umane rare ale lui Radu Băieșu.

„Toată studenția noastră ( ar fi trebuit să ne vedem la aniversarea a 40 de ani de la absolvire!) e legată de întâmplările, examenele date împreună și muuuulte altele ce nu se pot spune, de cât de haioase, frumoase și chiar periculoase le-am trăit, în vremurile acelea complicate ale tinereții noastre. M-ai surprins mereu, Radule, chiar și acum, cu dispariția asta prea devreme… Condoleanțe pentru Bubu, Erica, Daniela și toți cei apropiați, colegi, prieteni… Îmi voi aminti mereu de toate lungile discuții pe care le-am avut… Drum lin , Răducule! În urma ta rămâne un mare gol…”, a mărturisit și Mihai Gruia Sandu.

Colectivul Muzeului Național al Literaturii Române a transmis, de asemenea, că pentru toți cei care l-au cunoscut, Radu Băieșu va rămâne modelul unui profesionist generos, care a pus întotdeauna cultura și actul de creație înaintea propriei persoane.

Foto – Facebook

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