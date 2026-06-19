Fiica unui regizor celebru, găsită moartă în mașină, alături de soțul ei. Detaliile care ridică întrebări poliției

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Judith Wyler Sheldon (84 ani), fiica celebrului regizor William Wyler, și soțul ei, Wylie Sheldon (86 ani), au fost găsiți fără viață în mașina lor, la marginea unei autostrăzi din Redding, California. Ancheta este în desfășurare.

Fiica regizorului William Wyler, găsită moartă

Judith Wyler Sheldon, fiica faimosului regizor William Wyler, și soțul ei, Wylie Sheldon, au fost găsiți fără viață în mașina lor, pe marginea unei autostrăzi din apropierea orașului Redding, California. Amândoi octogenari, cei doi au fost descoperiți de un ofițer al Poliției Autostrăzilor din California, dar intervenția rapidă a ambulanței nu a mai putut schimba deznodământul tragic.

Ancheta în acest caz este în plină desfășurare, însă polițiștii sunt intrigați de un detaliu neobișnuit: deși mașina era trasă pe marginea drumului, motorul acesteia era încă pornit, notează The New York Times.

Împrejurările exacte ale decesului rămân necunoscute, iar cazul a fost preluat de Unitatea de Investigații a Diviziei de Nord a California Highway Patrol. Până în acest moment, nu există indicii clare care să explice ce s-a întâmplat în interiorul vehiculului.

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Un cuplu iubit de comunitatea artistică

Judith Wyler Sheldon, în vârstă de 84 de ani, și Wylie Sheldon, de 86 de ani, erau figuri extrem de respectate și îndrăgite în cercurile culturale.

Judith, fiica regizorului premiat cu Oscar, William Wyler, era cunoscută pentru generozitatea cu care împărtășea moștenirea tatălui ei.

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Anita Monga, directorul artistic al festivalului San Francisco Silent Film Festival, a declarat: „Judy și Wylie ne erau foarte dragi, ne susțineau și erau o prezență pozitivă la toate evenimentele noastre. Judy, le permitea de fapt, îi încuraja, pe invitații noștri să pozeze cu premiile Oscar ale tatălui ei, William Wyler. Gazdele perfecte”.

Cazul morții cuplului a atras atenția presei internaționale și a generat numeroase întrebări. Judith Wyler Sheldon era cunoscută nu doar ca fiica unui titan al cinematografiei, ci și pentru implicarea ei activă în susținerea artei și a culturii.

Sursă foto: Shutterstock

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