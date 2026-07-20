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Durere fără margini pentru actrița Aylin Mujica (51 ani), cunoscută din telenovelele „Săracii tineri bogați” și „Aurora”. Fiul său, Mauro Menendez, un DJ apreciat, a murit la doar 31 de ani. Potrivit presei internaționale, MAAHEZ s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate.

Fiul actriței Aylin Mujica a murit

Aylin Mujica, actrița care a cucerit inimile românilor prin rolurile sale din telenovelele difuzate pe Acasă TV, trăiește o durere de neimaginat. Fiul său, Mauro Menendez, un talentat DJ cunoscut sub numele de scenă MAAHEZ, s-a stins din viață la doar 31 de ani.

Vestea tragică a fost confirmată de tatăl tânărului, Osamu Menendez: „Vă rog să mă iertați, nu pot vorbi. Fiul meu Mauro a murit aseară și sunt devastat. Sunt într-un avion pentru a-i aduce trupul acasă”.

Mauro Menendez era o prezență apreciată în industria muzicii electronice, fiind cunoscut pentru spectacolele sale din Miami, Caraibe și alte orașe din Statele Unite. Potrivit informațiilor din presa internațională, tânărul s-ar fi confruntat recent cu probleme de sănătate, printre care complicații cauzate de o pneumonie. Totuși, cauza oficială a decesului nu a fost încă confirmată de familie sau autorități.

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Aylin Mujica, mesaj cutremurător după pierderea fiului ei

Pe Instagram, Aylin Mujica a împărtășit durerea sfâșietoare care i-a cuprins sufletul, emoționând mii de fani și colegi din întreaga lume.

„Astăzi inima mea este devastată de pierderea fiului meu Mauro, un suflet plin de lumină, iubire și bucurie, care a lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care au avut privilegiul să îl cunoască. Absența lui lasă un gol imposibil de descris, iar să învăț să trăiesc cu această durere va fi cea mai mare provocare din întreaga mea viață. Zboară sus, iubirea mea. Ne va fi foarte dor de tine, dar am încredere că Dumnezeu te are într-un loc minunat. Îți cer doar să îmi trimiți puterea de a putea suporta această durere imensă. Vă mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Te iubesc cu toată viața mea, dragul meu Mau”, a scris îndrăgita actriță pe Instagram.

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Mii de mesaje de condoleanțe și încurajare au fost transmise către actriță, iar comunitatea artistică a fost rapid alături de ea, exprimându-și sprijinul în aceste momente grele. O pierdere ca aceasta este de neconceput, iar mesajele de susținere primite de Aylin reflectă cât de mult a fost iubit Mauro, atât de cei apropiați, cât și de cei care i-au apreciat talentul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Aylin Mujica și fiul ei, Mauro

Sursă foto: Instagram

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