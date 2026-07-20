Cheloo, prima apariție în public după ce a fost internat la psihiatrie. Ce au observat fanii 

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Cheloo a apărut pentru prima oară în public după ce a fost internat la psihiatrie. Artistul a avut un concert alături de trupa Paraziții, pe Arena Națională, iar fanii au rămas uimiți de apariție rapperului, care a părut destul de schimbat față de aparițiile sale din trecut.

Cheloo, prima apariție de la scandalul din Câmpina

Cheloo s-a aflat în prim-plan după ce în urmă cu câteva săptămâni a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Voila și a fost dus la Spitalul Municipal Câmpina pentru tratarea unei leziuni superficiale la nivelul gâtului.

Conform informațiilor apărute atunci, pe parcursul intervenției medicale, Cheloo ar fi încercat să plece din zona aflată sub supraveghere. Artistul a fost evaluat și a primit îngrijiri medicale, iar apoi s-a întors la unitatea medicală din Câmpina pentru a își continua tratamentul.

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Acum, el a oferit un spectacol pe Arena Națională, iar imaginile cu artistul au devenit rapid virale. Fanii au observat cât de schimbat este acesta.

Concertul Paraziții pe Arena Națională a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale serii. Mii de spectatori au cântat alături de celebra trupă cele mai cunoscute piese.

După concert, în mediul online au apărut mai multe imagini și filmări cu Cheloo. Mulți dintre cei care le-au văzut fost surprinși de faptul că artistul pare diferit față de aparițiile sale din trecut, atât din punct de vedere fizic, cât și prin felul în care s-a comportat pe scenă.

A ajuns în atenția Poliției

În urmă cu o lună, Cheloo a ajuns la Spitalul de Psihiatrie Voila, din municipiul Câmpina, aflat într-o stare psihică deteriorată. El a fost internat acolo, când personalul medical a observat o leziune superficială la nivelul gâtului.

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Oamenii au chemat un echipaj al Ambulanței, iar Cheloo a fost dus la Spitalul Municipal Câmpina pentru tratarea leziunii, iar odată cu Ambulanța, a venit și un echipaj al Poliției.

Când a văzut Poliția, Cheloo a încercat să fugă, iar ulterior a fost prins, imobilizat și încătușat de polițiști. După evaluarea medicală, el a fost dus înapoi la spitalul de psihiatrie.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați, la data de 19 iunie 2026, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către personalul unei unități medicale din municipiu, cu privire la faptul că un pacient manifesta un comportament agitat.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare.

În vederea prevenirii producerii unor vătămări și pentru asigurarea siguranței persoanei și a celor din jur, polițiștii au intervenit conform competențelor legale, procedând la imobilizarea acesteia și facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare. Ulterior, după evaluarea medicală, persoana a fost transportată la unitatea medicală de specialitate, unde a rămas internată sub supraveghere. Precizăm că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională”, a transmis IPJ Prahova.

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