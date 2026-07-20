Jador, incident șocant în Italia. Ce a pățit când trebuia să urce pe scenă pentru comunitatea de români. A renunțat la concert: „Un comportament care nu își are locul” 

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Jador a fost victima unui incident neplăcut în timp ce se afla în Italia. Cântărețul nu a mai putut urca pe scenă, deși își dorea enorm să cânte pentru românii care l-au așteptat atât de mult.

Jador, întâmpinat cu jigniri și comportamente „care nu își au locul”. Ce a pățit artistul

Jador a fost în centrul unui eveniment neplăcut în weekend, la Torino, unde trebuia să susțină un concert pentru comunitatea de români. El și-a cerut scuze public față de oameni, după ce a fost victima unor comportamente agresive la sosirea la eveniment.

Sute de oameni și-au cumpărat bilet și au așteptat ore în șir să îl vadă pe Jador cântând. Cu toate acestea, din cauza unor momente neplăcute, artistul a trebuit să plece de la locație înainte să apuce să coboare din mașină.

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Ulterior, el a venit cu un mesaj în care și-a cerut scuze oamenilor de la faptul că nu a putut să își onoreze obligația, iar decizia nu a avut legătură cu aspectele financiare sau cu orgolii personale, ci mai degrabă cu propria siguranță.

„Mă doare sufletul că nu am putut fi alături de voi. Știu că mulți dintre voi ați venit de la primele ore ale zilei, ați îndurat căldura și ați așteptat doar pentru câteva momente în care să cântăm împreună. Gândul că ați plecat acasă dezamăgiți mă apasă enorm. Adevărul este că nici măcar nu am apucat să cobor din mașină. Am fost întâmpinat cu agresivitate, jigniri și un comportament care nu își are locul nicăieri”, a mărturisit Jador.

Ce le-a promis fanilor din Diaspora

Jador a spus că nu a putut să continue evenimentul în condiții ostile, mai ales că își respectă publicul. El a decis să plece de la locație în urma incidentelor. Artistul le-a promis românilor din Torino că o să caute o modalitate să se revanșeze față de ei.

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„Nu am vrut niciodată să vă dezamăgesc și nu este vorba despre bani sau despre orgolii. Este vorba despre respect, despre demnitate și despre faptul că nimeni nu ar trebui să treacă prin astfel de momente. Vă mulțumesc din inimă pentru dragostea pe care mi-o purtați. Promit că voi face tot ce îmi stă în putere să ne revedem cât mai curând și să vă ofer concertul pe care îl meritați”, a încheiat Jador.

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