Cum au apărut Jador și Oana Ciocan, după ce s-au despărțit și împăcat. Fanii au rămas uimiți 

Jador și Oana Ciocan au decis să își ofere o nouă șansă și să se împace. Cei doi formează din nou o familie fericită, alături de copilul lor, micuțul Aavram. Acum, cei doi au apărut din nou împreună, după împăcare.
Jador și Oana, imaginea familiei perfecte. Cum s-au afișat cei doi
Jador și Oana Ciocan s-au împăcat, iar cântărețul și-a luat toată familia la filmările unui reality-show din Maramureș.
Cântărețul și-a cerut iertare de la soția lui și s-au împăcat, așa că a luat-o pe ea și pe fiul lor la filmările noul reality-show. Și pentru că sora lui este și ea prin preajmă, se poate ocupa de nepoțelul Aavram, care a făcut deliciul tuturor celor care l-au văzut.
Eu, personal, am văzut cum o săruta Jador pe Oana și îi spunea că e cea mai frumoasă femeie din lume! Eu nu cred că ei au fost vreodată la un pas de divorț…poate a fost doar ceva de moment, trecător, cum avem fiecare dintre noi, în absolut orice relație. Dar, după ce trec nervii, ne revenim”, a povestit Medana Oprea, pentru Click!
Declarații de dragoste
Jador i-a făcut declarații Oanei și i-a spus cât de mult o iubește. Cântărețul este extrem de fericit după ce s-a împăcat cu soția lui.
„Da, ne-am despărțit. O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, spunea Jador, în urmă cu puțin timp.
Cei doi s-au căsătorit în luna decembrie a anului 2024, după ce manelistul a cerut-o în căsătorie pe Oana când a venit de la Survivor, la doar câteva luni de relație.