Cum au apărut Jador și Oana Ciocan, după ce s-au despărțit și împăcat. Fanii au rămas uimiți 

Jador și Oana Ciocan au decis să își ofere o nouă șansă și să se împace. Cei doi formează din nou o familie fericită, alături de copilul lor, micuțul Aavram. Acum, cei doi au apărut din nou împreună, după împăcare.

Jador și Oana, imaginea familiei perfecte. Cum s-au afișat cei doi

Jador și Oana Ciocan s-au împăcat, iar cântărețul și-a luat toată familia la filmările unui reality-show din Maramureș.

Cântărețul și-a cerut iertare de la soția lui și s-au împăcat, așa că a luat-o pe ea și pe fiul lor la filmările noul reality-show. Și pentru că sora lui este și ea prin preajmă, se poate ocupa de nepoțelul Aavram, care a făcut deliciul tuturor celor care l-au văzut.

Citește și: Jador, mesaj pentru Oana Ciocan, după ce a confirmat separarea: „Ești prea…”. Artistul s-a afișat alături de Cristina Pucean după despărțire

La filmări a participat și Medana Oprea, care a filmat toată distracția.

„Ce minune de copil și ce familie frumoasă! Ei sunt foarte bine împreună! Mai bine ca oricând aș putea spune și ne bucurăm din plin de prezența lor.

Eu, personal, am văzut cum o săruta Jador pe Oana și îi spunea că e cea mai frumoasă femeie din lume! Eu nu cred că ei au fost vreodată la un pas de divorț…poate a fost doar ceva de moment, trecător, cum avem fiecare dintre noi, în absolut orice relație. Dar, după ce trec nervii, ne revenim”, a povestit Medana Oprea, pentru Click!

Declarații de dragoste

Jador i-a făcut declarații Oanei și i-a spus cât de mult o iubește. Cântărețul este extrem de fericit după ce s-a împăcat cu soția lui.

Citește și: Au fost sau nu Jador și Cristina Pucean împreună? Cântărețul a recunoscut tot

„Nevasta mea e sexy rău, cea mai sexy din România! Te iubesc, nevastă! În prezența iubirii, ne bucurăm de iubire! De dragoste și adorare”, i-a spus Jador Oanei.

Jador și Oana trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din iunie 2025 au devenit părinții unui băiețel pe nume Aavram.

Citește și: Oana Ciocan, mesaj de suflet după ce s-a împăcat cu Jador

Cei doi au avut parte de mai multe despărțiri și împăcări. Într-un dintre separări, cântărețul spunea că va avea grijă de familia lui, indiferent dacă mai este sau nu împreună cu mama copilului.

„Da, ne-am despărțit. O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, spunea Jador, în urmă cu puțin timp.

Cei doi s-au căsătorit în luna decembrie a anului 2024, după ce manelistul a cerut-o în căsătorie pe Oana când a venit de la Survivor, la doar câteva luni de relație.

