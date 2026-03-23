Adevărul despre despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan: „Nu am discutat despre divorț, dar locuim separat”

Jador și Oana Ciocan locuiesc separat, dar artistul neagă că ar fi vorba de un divorț. Prioritatea lor rămâne creșterea fiului lor, Avraam, într-un mediu sănătos și plin de iubire.

Jador confirmă despărțirea de Oana Ciocan

Jador și Oana Ciocan, un cuplu care a captivat atenția publicului încă de la începuturile relației lor, traversează o perioadă de schimbări majore. Cei doi, care s-au întâlnit în timpul competiției „Survivor” și au format ulterior o familie, sunt părinții unui băiețel pe nume Avraam. Însă, recent, artistul a confirmat că locuiește separat de soția sa, fără ca divorțul să fie o opțiune discutată până acum.

Despărțirea celor doi a fost subiectul multor speculații, dar Jador a clarificat situația într-o declarație pentru Cancan. „Eu nu o să despart copilul de mamă niciodată, chiar recent am fost și l-am văzut pe Avraam. Oana este fată ca lumea, nu aș fi făcut copil cu ea dacă nu știam că este responsabilă. Momentan nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat. Ce ne interesează este să-i fie bine copilului nostru”, a spus artistul.

Deși relația lor a întâmpinat obstacole, Jador insistă că respectul pentru Oana și grija pentru copilul lor sunt prioritare. În ciuda distanței fizice, cei doi păstrează legătura pentru a asigura stabilitatea lui Avraam.

Citește și: Oana Ciocan a răbufnit după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit: „E fascinant câți oameni cred că îmi știu viața”

Fratele lui Jador, convins că artistul și soția lui se vor împăca

Răzvan Dumitrache, fratele lui Jador, a intervenit pe rețelele sociale pentru a calma spiritele și a oferi o perspectivă pozitivă asupra situației. El consideră că despărțirea temporară ar putea fi benefică pentru relația lor. „Vă dați seama că el o iubește. Și chiar dacă s-au întâmplat niște certuri, sunt copii, o să își revină. Din dragoste te cerți, din dragoste se vor împăca. Le prinde bine o mică pauză. Le va fi dor unul de altul. Când se vor întâlni, se vor iubi cu foc”, a declarat Răzvan.

Fratele artistului a subliniat importanța susținerii din partea publicului, în locul criticilor. „O familie este sacrificiu, este totul. Noi nu suntem în familia cuiva să ne dăm cu părerea”, a adăugat el.

În timp ce Jador și fratele său au vorbit deschis despre situație, Oana Ciocan a ales să păstreze discreția. Pe contul ei de Instagram, ea se concentrează pe momentele petrecute alături de fiul lor, Avraam. „Felul în care îl iubești acum îi va defini lumea mai târziu”, a scris Oana, reflectând asupra rolului său de mamă.

