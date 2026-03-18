Oana Ciocan a răbufnit după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit: „E fascinant câți oameni cred că îmi știu viața”

Oana Ciocan, soția lui Jador, a răspuns din nou zvonurilor despre divorț. După speculații și declarații curioase, partenera manelistului transmite un mesaj ferm, negând separarea și criticând presupunerile despre relația lor.

Oana Ciocan a răbufnit după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit

Oana Ciocan, soția lui Jador, a avut o reacție tranșantă la zvonurile despre o posibilă despărțire, la nici un an de când au devenit părinți. În timp ce artistul nu a confirmat, nici infirmat zvonurile, Oana a răspuns direct speculațiilor într-un comentariu pe Instagram, în care contestă veridicitatea informațiilor vehiculate.

„E fascinant câți oameni cred că îmi știu viața din fragmente și își permit să vorbească aiurea. Realitatea nu se construiește din presupuneri, iar ce alegi să oferi spune multe despre tine. În general, exact asta se și întoarce”, a scris Oana Ciocan.

Jador a anunțat că își caută altă locuință

Situația dintre cei doi continuă să rămână învăluită în mister, mai ales că Jador a făcut câteva anunțuri care au alimentat speculațiile. Artistul a dezvăluit că intenționează să ia o pauză de la cariera muzicală și că este în căutarea unei noi locuințe „individuale”, detalii care i-au făcut pe mulți să creadă că acesta ar fi un prim pas către o despărțire definitivă.

„Caut o casă pe lac la Balotești sau la Corbeanca. Cine are, vă rog să-mi dați mesaj în privat. Caut casă individuală, proprietate… să mă pot muta acolo. Aștept mesaje de la cine are case pe-acolo”, a scris cântărețul pe Instagram.

Jador și Oana Ciocan nu se mai urmăresc reciproc pe rețelele sociale

Mai mult, nici pe rețelele sociale lucrurile nu par să stea mai bine. Cei doi nu se mai urmăresc reciproc. Totuși, contactată de Spynews, Oana a părut surprinsă de aceste zvonuri, declarând:

„Eu nu știam. Chiar surprinzător! Ce să zic. Nu s-a întâmplat nimic. Eu sunt cu cel mic acasă, i-am dat să mănânce și ne jucăm. Probabil s-a despărțit și urmează să mă anunțe și pe mine, pe mine el nu m-a anunțat momentan. Mă și amuză treaba asta”.

