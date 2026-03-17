Bianca Drăgușanu, atac dur la adresa celor care o critică în online. „Mă apucă râsul! Dacă mă întâlnește face to face efectiv se scurge sub adidasul meu!”

Bianca Drăgușanu a revenit în atenția publicului cu un mesaj extrem de acid, publicat pe Instagram, în care îi atacă frontal pe cei care o jignesc în mediul online. Vedeta spune că mulți dintre cei care o critică nu ar avea curajul să o privească în ochi sau să îi spună aceleași lucruri în viața reală. Tonul ei a fost unul dintre cele mai dure din ultima perioadă, iar reacția a stârnit imediat discuții.

Bianca, atac direct la adresa celor care o critică pe internet

Deranjată de comentariile negative care apar constant la adresa ei, Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj fără menajamente. Ea susține că unele persoane se ascund în spatele tastaturii, dar în realitate nu ar avea nicio reacție dacă ar întâlni-o.

„Când păduchioasele și sărăciile vorbesc, mă apucă râsul. Sunt câteva tatuate (…) ce lasă comentarii despre mine pe la diverse postări. Asumate ele! Șmechere gen. Dar dacă mă întâlnește face to face efectiv se scurge sub adidasul meu!”, a scris Bianca pe Instagram.

Vedeta a continuat cu un avertisment și mai dur, sugerând că nu ar ezita să reacționeze dacă ar întâlni în public persoanele care o atacă online. „Dacă te întâlnesc vreodată în mall te scuip ca să te binecuvântez”, a adăugat ea.

Conflictul Biancăi Drăgușanu cu Monica Tatoiu

Mesajul Biancăi vine la scurt timp după un alt scandal, de această dată cu Monica Tatoiu. Afacerista a pus la îndoială statutul Biancăi de creatoare de modă, insinuând că hainele pe care le vinde ar fi importate din China. Bianca a declarat că afirmațiile afaceristei sunt complet false și a subliniat că piesele vestimentare din atelierul ei sunt realizate manual, cu ore sau chiar zile de muncă. Deși nu se prezintă drept designer, Drăgușanu afirmă că este implicată direct în procesul de creație al fiecărei ținute și că produsele ei sunt autentice și lucrate în România.

„Doamna „Baboiu” ar trebui să-și vadă de pensia ei și de treaba ei. Să-i fie rușine! Dânsa poate a fost obișnuită toată viața să investească și să dea banii pe chinezerisme. Nu cred că a cumpărat vreodată de la mine. Eu n-am ce să-i dovedesc. N-am spus vreodată că sunt designer. Sunt o femeie care a reușit, care are un copil și care își vede de treaba ei, care n-a deranjat niciodată pe nimeni cu nimic. Nu înțeleg declarațiile acestea. Ce pot să spun mai mult de atât? Faptele vorbesc de la sine”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

